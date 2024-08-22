Одна из стран ЕС приняла важное для украинцев решение: коснется каждого беженца

Власти Литвы разрешили беженцам из Украины проживать в стране еще в течение одного года. Таким образом, срок действия временной защиты для украинцев был продлен до 4 марта 2026 года.

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Соответствующее решение 21 августа принял Кабинет министров Литвы, о чем сообщили на правительственном портале. До этого защита для украинцев действовала до марта 2025 года.

По данным Департамента миграции литовского МИДа, ежедневно регистрируется 30-40 новых заявок на получение разрешения на временное проживание. Всего с начала полномасштабной российской агрессии против Украины в Литве зарегистрировали 89 тыс. "военных" беженцев.

Помощь беженцам из Украины в Литве

В литовском правительстве отметили, что в настоящее время действительное разрешение на проживание в стране на основе временной защиты имеют более 44,3 тыс. человек. Украинцы с таким статусом имеют право на:

выплаты для детей;

бесплатное питание учащихся и помощь в приобретении школьных принадлежностей;

компенсацию части аренды жилья;

социальные пенсии по возрасту, в связи с утратой трудоспособности;

социальную помощь (если доход на одного человека составляет менее 193,6 евро в месяц);

компенсацию за отопление (которая сумма в платежках превышает 10% разницы между доходом и 2 суммами дохода из государственного обеспечения (352 евро) на каждого члена семьи или 3 суммами ДДС на одного проживающего),

компенсацию на горячую воду (если счета превышают 5% семейного или личного дохода);

компенсацию на питьевую воду и (если счет превышает 2% семейного или личного дохода);

единовременную выплату после поселения;

после поселения; 6 месяцев компенсации по уходу за ребенком дошкольного возраста;

возмещение части арендной платы (размер зависит от муниципалитета);

пособие на случай потери родственников (помощь на погребение).

При аренде жилья можно получить единовременное пособие на приобретение вещей первой необходимости (деньги можно использовать и на уплату залога).

для 1-2 человек – 516 евро;

для семьи из 3-4 человек – 774 евро;

для семьи из 5-6 человек – 903 евро;

для семьи из 7 и более человек - 1032 евро.

Также OBOZ.UA сообщал, что правительство Литвы больше не будет покрывать плату за обучение для украинских беженцев – с сентября этого года эта схема не будет доступна новым студентам из Украины. В то же время те студенты, которые уже поступили на обучение, смогут его закончить бесплатно.

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