Одна из стран ЕС приняла важное для украинцев решение: коснется каждого беженца
Власти Литвы разрешили беженцам из Украины проживать в стране еще в течение одного года. Таким образом, срок действия временной защиты для украинцев был продлен до 4 марта 2026 года.
Соответствующее решение 21 августа принял Кабинет министров Литвы, о чем сообщили на правительственном портале. До этого защита для украинцев действовала до марта 2025 года.
По данным Департамента миграции литовского МИДа, ежедневно регистрируется 30-40 новых заявок на получение разрешения на временное проживание. Всего с начала полномасштабной российской агрессии против Украины в Литве зарегистрировали 89 тыс. "военных" беженцев.
Помощь беженцам из Украины в Литве
В литовском правительстве отметили, что в настоящее время действительное разрешение на проживание в стране на основе временной защиты имеют более 44,3 тыс. человек. Украинцы с таким статусом имеют право на:
- выплаты для детей;
- бесплатное питание учащихся и помощь в приобретении школьных принадлежностей;
- компенсацию части аренды жилья;
- социальные пенсии по возрасту, в связи с утратой трудоспособности;
- социальную помощь (если доход на одного человека составляет менее 193,6 евро в месяц);
- компенсацию за отопление (которая сумма в платежках превышает 10% разницы между доходом и 2 суммами дохода из государственного обеспечения (352 евро) на каждого члена семьи или 3 суммами ДДС на одного проживающего),
- компенсацию на горячую воду (если счета превышают 5% семейного или личного дохода);
- компенсацию на питьевую воду и (если счет превышает 2% семейного или личного дохода);
- единовременную выплату после поселения;
- 6 месяцев компенсации по уходу за ребенком дошкольного возраста;
- возмещение части арендной платы (размер зависит от муниципалитета);
- пособие на случай потери родственников (помощь на погребение).
При аренде жилья можно получить единовременное пособие на приобретение вещей первой необходимости (деньги можно использовать и на уплату залога).
- для 1-2 человек – 516 евро;
- для семьи из 3-4 человек – 774 евро;
- для семьи из 5-6 человек – 903 евро;
- для семьи из 7 и более человек - 1032 евро.
Также OBOZ.UA сообщал, что правительство Литвы больше не будет покрывать плату за обучение для украинских беженцев – с сентября этого года эта схема не будет доступна новым студентам из Украины. В то же время те студенты, которые уже поступили на обучение, смогут его закончить бесплатно.
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