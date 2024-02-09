Страна ЕС приняла решение о статусе украинских беженцев: что изменилось

Люксембург, являющийся членом Европейского Союза (ЕС), продлил действие статуса временной защиты для украинских беженцев. Теперь украинцы, которые бежали от войны, смогут находиться в стране с правом трудоустраиваться до 4 марта 2025 года.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Люксембурга. Если бы сроки не были продлены, украинцы лишились бы статуса временной защиты уже менее, чем через месяц, – 4 марта 2024 года.

"Люксембург, как и все государства-члены ЕС, применил механизм временной защиты для людей, бегущих из Украины, в марте 2022 года. Этот механизм, первоначально введенный на 12 месяцев с момента активации, а затем продленный до 4 марта 2024 года, был продлен еще на один год, до 4 марта 2025 года", – говорится в сообщении МВД.

В ведомстве заверили, что лица в статусе временной защиты продолжат пользоваться всеми правами, предоставленными им в 2022 году. В частности, это:

право на проживание;

право на труд;

право на материальную помощь, предоставляемую государством Люксембург.

Беженцам при это придется продлить срок действия сертификатов, так как нынешние документы действуют до 3 марта 2024 года. "С этой целью со всеми получателями временной защиты связываются с письменным уведомлением о процедуре, которой необходимо следовать", – говорится в сообщении.

Иммиграционное управление МВД Люксембурга призвало украинцев следовать инструкциям, приведенным в письме. Те, кто не получил письмо, должны связаться с Управлением по делам иммиграции по адресу [email protected].

Украинцы в Люксембурге: сколько беженцев находится в стране

По состоянию на январь 2024 года в стране находилось более 4200 человек со статусом временной защиты. Такие подсчеты озвучивал министр внутренних дел Леон Глоден.

При этом следует учитывать, что все население Люксембурга на конец 2023 года составляло 677 427 человек. Таким образом, украинские беженцы составляют около 0,6% от численности населения страны.

Также часть украинцев уже могла выехать из страны, считают эксперты, однако подсчитать их количество почти невозможно. "Многие люди часто возвращаются в Украину на короткий период времени, но из-за ситуации с безопасностью они, как правило, возвращаются в Люксембург", – рассказал президент Ассоциации Украины в Люксембурге Николя Жаров.

Тем врем приюты для беженцев в Люксембурге все равно близки к максимальной заполненности. Большинство коммун либо вообще не имеют мест, либо имеют лишь несколько свободных, заявило правительство страны в декабре-2023.

В связи с нехваткой бесплатного жилья в 2023 году бывший министром иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн объявил о правительственном плане в отношении беженцев. Согласно ему, украинцы, которые нашли работу и не живут в государственных приютах, имеют право подать заявление на получение вида на жительство в Люксембурге.

Как сообщал OBOZ.UA, по подсчетам экономистов, в Украину после окончания войны может не вернуться 1,3-3,3 млн беженцев, которые сейчас находятся за границей. Если это произойдет, экономика страны будет терять по 2,7-6,9% ВВП в год. Чтобы избежать такого сценария, Украину нужно создавать условия для возвращения людей, и не только на рынке труда.

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