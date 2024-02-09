В Украину не вернется до 3 млн беженцев: аналитик объяснил, чем их "выманить" на Родину

В Украину после окончания войны может не вернуться 1,3-3,3 млн беженцев, которые сейчас находятся за границей. Если это произойдет, экономика страны будет терять по 2,7-6,9% ВВП в год. Чтобы избежать такого сценария, Украину нужно создавать условия для возвращения людей, и не только на рынке труда.

Об этом рассказал директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский. В частности, по его словам, государство должно предоставлять временное жилье и работу людям, которые потеряли собственные дома.

"Фактически нужно говорить: ваше жилье на Северной Салтовке или в Бахмуте разрушено. Поэтому переезжайте в городок Икс, даем временное жилье и работу в родной стране", – привел пример Вышлинский.

При этом нужно решить проблему обучения украинских детей за границей, чтобы они не теряли связь с Родинок и могли вернуться. В качестве одного из вариантов эксперт предлагает создавать в других странах украинские школы.

Кроме того, Украина, по мнению аналитика, может вернуть и квазитрудовых мигрантов, выехавших не только из-за войны, но и для работы. Их привлечет предложение хорошо оплачиваемых рабочих места.

Еще один вариант для таких людей – т.н. круговая миграция. Успешный пример – трудовые мигранты из Польши и стран Балтии, вернувшиеся из Великобритании, когда дома начала расти экономика.

"Следует создавать условия, чтобы человек мог работать в "Буковеле" зимой, а летом в Хорватии, когда там сезон. Для этого нужно упрощать налоговое администрирование, повышать транспортную мобильность. И вести переговоры об условиях пребывания в статусе временной защиты, потому что выезд в Украину на более длительный период приводит к потере этого статуса. Если же человек его хранит и живет три месяца здесь, три месяца там, то есть шанс, что он останется здесь при условии уменьшения уровня опасности", – объяснил Вышлинский.

Украине после завершения войны все равно придется возвращать домой миллионы беженцев. Обеспечить значительный рост экономики без этого шага невозможно, иначе на новые рабочие места придется приглашать мигрантов из других стран.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские власти начали переговоры с партнерами о помощи беженцам при возвращении в Украину. Однако в правительстве признают, что важно создавать конкурентные условия на рынке труда нашей страны.

Вернуть украинских беженцев без сотрудничества с ЕС действительно будет сложно. Сейчас некоторые европейские страны выплачивают украинцам социальные выплаты, размер которых больше средней украинской зарплаты. Но украинцы должны возвращаться не потому, что здесь лучше социальные условия, а для того, чтобы создать в собственной стране такие же условия, как в развитых странах ЕС.

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