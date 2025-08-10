В Финляндии с 2026 года планируют отменить финансирование интеграционных программ для беженцев, включая языковые курсы, помощь в трудоустройстве и ознакомительные лекции. Отмечается, что это затронет и украинцев, на которых сейчас приходится около 66% таких выплат, а в следующем году ожидается до 75%.

Об этом информирует финский телеканал Yle. Министерство финансов страны, возглавляемое Рииккой Пуррой, представило проект бюджета на 2026 год, в котором предлагается полностью отменить финансовую поддержку муниципалитетов и социальных центров, предоставляющих услуги новоприбывшим .

Речь идет о курсах финского и шведского языка, помощи в трудоустройстве, а также ознакомительных лекциях о жизни в стране. Министерство подсчитало, что отказ от этих расходов позволит за два года сэкономить около 317 миллионов евро. Предложение планируют рассмотреть осенью во время правительственных переговоров, после чего окончательное решение примет парламент.

Как отмечает директор по вопросам иммиграции Министерства занятости и экономики Соня Хямямяляйнен, украинцы являются главными получателями интеграционных услуг в Финляндии. В 2025 году они получили около двух третей всех выплат, а в 2026-м эта доля может вырасти до 75%.

После начала полномасштабной войны в Украине суммы компенсаций выросли в несколько раз 0 с 50-60 миллионов евро в год до более 150 миллионов. Это было обусловлено значительным наплывом беженцев, по состоянию на конец апреля 2025 года в Финляндии находилось около 71 тысячи украинцев.

Представители Ассоциации местных и региональных органов власти отмечают, что даже действующий уровень финансирования не покрывает всех расходов на интеграционные программы. По словам Микко Харконена, отмена поддержки ударит не только по мигрантам, но и по муниципалитетам, которые и без того работают с перегрузкой ресурсов.

Европейский Союз в июне 2025 года продлил действие временной защиты для граждан Украины до марта 2027 года. Это означает, что украинцы смогут легально оставаться в Финляндии еще несколько лет. Однако без интеграционной поддержки процесс адаптации значительно усложнится 1 сократится доступ к бесплатным языковым курсам, уменьшатся шансы на быстрое трудоустройство, а новоприбывшие останутся без структурированной помощи в знакомстве с финским обществом и его правилами.

Принятие этого решения может привести к тому, что часть беженцев вынуждена будет самостоятельно оплачивать курсы или искать работу без надлежащей подготовки. Для общин, которые приняли значительное количество украинцев, это создаст дополнительные социальные вызовы и финансовое давление.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Польше уже в сентябре планируют ужесточить правила помощи украинским беженцам. Предоставлять жилье в центрах будут только уязвимым группам населения, кроме того, значительно усилят контроль и проверку документов.

