В Польше заявили, что украинцы "могут содержать себя самостоятельно": помощь для беженцев существенно ограничат

В Польше уже в сентябре планируют ужесточить правила оказания помощи украинским беженцам. Предоставлять жилье в центрах будут только уязвимым группам населения, кроме того, значительно усилят контроль и проверку документов.

Об этом говорится в публикации Visitukraine. Польские власти считают: большинство людей уже интегрировались и могут содержать себя самостоятельно. В то же время, остается ряд уязвимых групп, которые нуждаются в государственной поддержке. Новый закон, одобренный совместными комитетами Сената без единой поправки, меняет фокус помощи беженцам.

Как пояснил заместитель министра внутренних дел Мацей Духчик, изменения призваны привести польские законы в соответствие со стандартами ЕС и предотвратить злоупотребления. Итак, произойдут следующие изменения:

Проживание – только для уязвимых слоев населения

С 31 октября 2025 года прекращается массовое размещение украинцев в коллективных центрах. С 1 ноября губернаторы провинций смогут обеспечивать жильем и питанием только определенные категории людей:

дети, которые получают пособие (800+),

пенсионеры, которые получают выплаты,

лица с инвалидностью (средней тяжелой или тяжелой),

женщины в возрасте 60+ и мужчины в возрасте 65+, которые не получают пенсию.

Каждый человек будет получать компенсацию в размере 15 злотых в день.

Строгие требования к регистрации

Закон усиливает пограничный контроль. Отменяется возможность получения льгот для лиц, которые часто въезжают в рамках местного режима пограничного движения. Сейчас:

пограничники будут собирать отпечатки пальцев,

данные о пересечении границы будут фиксироваться в национальной системе,

Личное присутствие ребенка при получении номера PESEL будет обязательным, независимо от возраста.

Обновленный закон устраняет пробелы в предыдущей системе: теперь украинские подростки, которые продолжают обучение в высших учебных заведениях или на профессионально-технических курсах после достижения совершеннолетия, также будут иметь право на выплаты 800+. Это обеспечит непрерывность поддержки при переходе от школьного к высшему образованию.

Расширен перечень оснований для аннулирования вида на жительство. Теперь они могут быть отозваны в следующих случаях:

представление ложной информации,

фиктивный брак,

попытки обойти миграционные правила любым другим способом.

Кроме того, увеличивается время рассмотрения заявок на проживание, особенно для высококвалифицированных работников и долгосрочных резидентов ЕС.

Образование и здравоохранение

Финансирование образовательных программ для украинских детей продолжается. Школы, которые открыли дополнительные классы, смогут продолжать оплачивать учителям сверхурочную работу.

Что касается медицинских работников из Украины, то они смогут продолжать работать в Польше по упрощенной процедуре до марта 2026 года. Вместе с тем, контроль за признанием квалификаций и проверкой документов был усилен.

Обновленный закон вступит в силу через 14 дней после его официального опубликования. Это означает, что новые правила фактически начнут действовать с августа.

В Германии планируют отменить выплаты украинским мужчинам. Этого требуют политики, они считают, что если украинские мужчины не служат в ВСУ, то они должны работать в Германии, а не жить за счет социальной помощи.

А премьер-министр Баварии, лидер партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркус Зедер заявил, что вообще хочет отменить все выплаты беженцам из Украины. По его словам, нигде в мире не обращаются с доходами украинцев так, как в Германии, из-за чего "так мало" их трудоустроено.

