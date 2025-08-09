В Польше заявили, что украинцы "могут содержать себя самостоятельно": помощь для беженцев существенно ограничат
В Польше уже в сентябре планируют ужесточить правила оказания помощи украинским беженцам. Предоставлять жилье в центрах будут только уязвимым группам населения, кроме того, значительно усилят контроль и проверку документов.
Об этом говорится в публикации Visitukraine. Польские власти считают: большинство людей уже интегрировались и могут содержать себя самостоятельно. В то же время, остается ряд уязвимых групп, которые нуждаются в государственной поддержке. Новый закон, одобренный совместными комитетами Сената без единой поправки, меняет фокус помощи беженцам.
Как пояснил заместитель министра внутренних дел Мацей Духчик, изменения призваны привести польские законы в соответствие со стандартами ЕС и предотвратить злоупотребления. Итак, произойдут следующие изменения:
- Проживание – только для уязвимых слоев населения
С 31 октября 2025 года прекращается массовое размещение украинцев в коллективных центрах. С 1 ноября губернаторы провинций смогут обеспечивать жильем и питанием только определенные категории людей:
- дети, которые получают пособие (800+),
- пенсионеры, которые получают выплаты,
- лица с инвалидностью (средней тяжелой или тяжелой),
- женщины в возрасте 60+ и мужчины в возрасте 65+, которые не получают пенсию.
Каждый человек будет получать компенсацию в размере 15 злотых в день.
- Строгие требования к регистрации
Закон усиливает пограничный контроль. Отменяется возможность получения льгот для лиц, которые часто въезжают в рамках местного режима пограничного движения. Сейчас:
- пограничники будут собирать отпечатки пальцев,
- данные о пересечении границы будут фиксироваться в национальной системе,
- Личное присутствие ребенка при получении номера PESEL будет обязательным, независимо от возраста.
Обновленный закон устраняет пробелы в предыдущей системе: теперь украинские подростки, которые продолжают обучение в высших учебных заведениях или на профессионально-технических курсах после достижения совершеннолетия, также будут иметь право на выплаты 800+. Это обеспечит непрерывность поддержки при переходе от школьного к высшему образованию.
Расширен перечень оснований для аннулирования вида на жительство. Теперь они могут быть отозваны в следующих случаях:
- представление ложной информации,
- фиктивный брак,
- попытки обойти миграционные правила любым другим способом.
Кроме того, увеличивается время рассмотрения заявок на проживание, особенно для высококвалифицированных работников и долгосрочных резидентов ЕС.
- Образование и здравоохранение
Финансирование образовательных программ для украинских детей продолжается. Школы, которые открыли дополнительные классы, смогут продолжать оплачивать учителям сверхурочную работу.
Что касается медицинских работников из Украины, то они смогут продолжать работать в Польше по упрощенной процедуре до марта 2026 года. Вместе с тем, контроль за признанием квалификаций и проверкой документов был усилен.
Обновленный закон вступит в силу через 14 дней после его официального опубликования. Это означает, что новые правила фактически начнут действовать с августа.
