Ситуация развивается по худшему сценарию: украинских беженцев заставят выехать из страны ЕС

Украинские беженцы среди пенсионеров, людей с инвалидностью и матерей-одиночек, рискуют столкнуться с необходимостью переезда из Чехии после завершения режима временной защиты. Причина в том, что требования для легализации включают фактор дохода, которому они вряд ли будут соответствовать.

Об этом сообщает издание "На пенсии". Аналитики считают, что ситуация в этой стране развивается по самому жесткому сценарию.

Что изменится

В Чехии уже вступил в силу закон Lex Ukraine 7, который регулирует механизм долгосрочного проживания для украинских беженцев после завершения временной защиты. Они могут получить вид на жительство сразу на 5 лет (фактически путь к гражданству), если будут отвечать жестким финансовым требованиям:

будут иметь стабильный доход, который полностью покрывает жизнь и аренду;

для части специалистов – от 17 тыс. евро в год;

для других – тоже высокий порог.

Вводят и другие существенные ограничения. А именно:

бесплатное жилье предоставляется только на 90 дней;

льготы для уязвимых категорий (пенсионеров, людей с инвалидностью, матерей-одиночек и т.д.) отменяются.

Возможные последствия

В долгосрочной перспективе принятые местными властями решения фактически оставляют только экономически самодостаточных украинцев. Это означает, что:

большинство пенсионеров не смогут выполнить финансовые требования;

без семьи или дополнительного дохода их временная защита будет отменена в 2027 году;

после 90 дней рискуют остаться без жилья;

будут вынуждены выходить на дорогой рынок аренды.

Что делать

Заранее готовиться к самостоятельной аренде жилья после 90 дней.

Рассматривать вариант подачи вместе с детьми или внуками (чтобы считался общий доход).

Оценить свои финансы: реально ли соответствовать требованиям для долгосрочного статуса и (если нет) планировать альтернативные сценарии (другая страна или другая модель легализации).

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Чехии хотят на уровне Евросоюза (ЕС) ограничить предоставление временной защиты некоторым группам украинских беженцев – в частности мужчинам трудоспособного возраста и тем кто, прибывает из западных регионов Украины. Нововведение планируется уже с 2027 года.

