Страна ЕС готовит новые правила проживания иностранцев: что должны знать украинцы

В Чехии готовятся в корне пересмотреть процедуру оформления разрешений на проживание для иностранных граждан. Их планируют ввести уже с 2029 года, поэтому они затронут украинцев, которые останутся в стране после завершения действия временной защиты.

Как сообщили в чешском Министерстве внутренних дел, правительство Андрея Бабиша уже одобрило соответствующий законопроект и передало его на рассмотрение парламента. Предлагаетсякомплексный пересмотр действующей системы учета иностранцев, которая из-за многочисленных поправок стала нечеткой и фрагментированной.

Новые требования и контроль

Создание единой цифровой системы учета иностранцев .

. Введение дополнительных обязанностей для сторон, которые приглашают иностранцев (работодатели, университеты, спортивные клубы).

Электронная подача документов .

. Усиление контроля за соблюдением правил пребывания.

Новые основания для отмены вида на жительство

В случае совершения преступления.

Если лицо представляет угрозу общественному порядку или безопасности.

Полная цифровизация

Иностранцам начнут создавать личные электронные кабинеты, через которые они смогут:

общаться с органами власти;

подавать заявки на проживание;

передавать документы онлайн.

Изменения коснутся даже граждан стран Европейского Союза – их обяжут регистрироваться, если они находятся в Чехии более 90 дней. Сейчас эта опция является добровольной.

"Цифровизация позволит нам лучше совместить ключевые реестры, чтобы государство имело быструю и исчерпывающую информацию, а также будет способствовать лучшей регистрации иностранцев. Это позволит сделать проверки более эффективными, последовательно наказывать за незаконное проживание или аннулировать вид на жительство лиц, совершающих преступную деятельность", – сказал министр внутренних дел Любомир Метнар.

Если чешский парламент одобрит правительственный законопроект, закон вступит в силу с 1 января 2029 года, то есть уже после завершения действия временной защиты для украинцев в Чехии (он завершается в марте 2027-го). В частности новая с этого дня запустят информационную систему. При этом реформа не затрагивает процедуры предоставления убежища или временной защиты и не меняет базовых правил получения разрешений на проживание.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в правительстве Бабиша признали украинских работников незаменимой составляющей местного рынка труда. Четверть всех иностранцев в Чехии, которые работают, – это беженцы из Украины, но этого все еще мало, поэтому их трудоустройство хотят существенно ускорить.

