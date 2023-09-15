Стоят больших денег: как распознать 25-копеечные монеты, которые можно дорого продать

Некоторые старые украинские монеты в 25 копеек могут принести своим владельцам большие деньги. Дело в том, что определенные их особенности являются очень привлекательными для коллекционеров, а потому те готовы платить за такие копейки тысячи.

К примеру, за 5000-7000 грн, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно продать 25 копеек разновидности 5.1ДАг 1992 года. Ее отличают:

средний зуб тризуба – он округлый и толстый;

хвостик буквы Ї – снизу он касается буквы Н;

гроздь №2 – она в форме тупоугольного треугольника.

гурт – гладкий, без насечек.

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До 2000 грн можно выручить за 25 копеек 2003 года разновидности 1ЕАм. Как рассказывают специалисты, это редкая монета, которая чеканилась для годового набора НБУ.

"Так как годовой набор так и не выпустили, отчеканенные 25 копеек отправили в обращение. Большинство 25-копеечных монет, продаваемых на аукционах, найдены в кошельках или копилках", – объяснили они.

25 копеек 1992 года разновидности 4БАМ можно продать за 3000-5000 грн. Эту монету можно узнать по выпуклому щиту и вдавленному в него трезубце на реверсе.

"Это редкая разновидность, нумизматы называют ее "Английский чекан". Монета изготовлена с ошибкой. У нее на аверсе выпуклый щит и вдавленный тризуб. Ошибка произошла из-за того, что при разработке эскизов художники неправильно отразили рельеф, они затемнили фон и трезуб. По этим эскизам в Великобритании изготовили пуансоны для чеканки монет, после чего отправили на Луганский станкостроительный завод", – рассказывают специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и 5-копеек. Так, за монету 1992 года разновидности 2БАм могут заплатить от 2 500 грн до 3 000 грн.