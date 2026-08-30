Стоит ли доверять гривне: украинцам рассказали, во что лучше вкладывать деньги

Чтобы обезопасить сбережения от инфляции, в банкоской среде посоветовали украинцам вкладывать деньги прежде всего, в гривневые инструменты – в частности, депозиты. Причина – они обеспечивают прогнозируемую доходность. При этом подчеркивается: оценивать не только рекламную ставку, но и целій ряд других параметров – в частности, реальный доход после уплаты налогов.

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Об этом OBOZ.UA рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов. Он отметил, что также следует обращать внимание на:

ожидаемую инфляцию;

возможную динамику валютного курса.

"К примеру, если разместить 100 тыс. грн на шесть месяцев под 17,5% годовых, после уплаты налогов чистый доход составит примерно 6,7 тыс. грн. Или около 6,7% вложенной суммы", – объяснил Мамедов.

В то же время, подчеркнул он, чтобы покупка доллара дала такой же результат за тот же 6-месячный период, американская валюта должна подорожать более чем на 6,7%. Причем без учета разницы между курсами купли и продажи. Т.е., при условном стартовом курсе 45 грн/доллар это означало бы рост примерно до 48 грн/доллар.

А при средней депозитной ставке 15% годовых чистая 6-месячная доходность будет составлять около 5,8%. Т.е., для аналогичного результата курс доллара должен вырасти с 45 грн до примерно 47,6 грн/доллар.

"Поэтому не стоит задавать вопросы гривня или доллар как выбор только одного инструмента. Значительно разумнее диверсифицировать сбережения. Но главный принцип прост: деньги должны не лежать без движения, а работать в соответствии с целями и потребностями", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки и обменники не могут отказать в приеме долларов из-за года выпуска купюр. Наоборот, они должны принимать банкноты всех годов, начиная с 1914-го – в т. ч. 1996-го, 2013-го и др. Однако только при условии, что дизайн таких купюр полностью соответствуют требованиям Федеральной резервной системы США (ФРС, аналог центробанка). Такое же условие действует для элементов защиты купюр.

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