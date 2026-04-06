Стоимость продуктов бьет рекорды: в Украине подсчитали, сколько теперь стоит испечь кулич

Индекс кулича в Украине вырос более чем на 12% за год – приготовление 3-4 куличей теперь стоит около 357 грн из-за подорожания яиц, масла, молока и изюма. Больше всего на цену выпечки повлияли именно базовые ингредиенты, которые существенно выросли в цене накануне Пасхи.

Видео дня

Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса(УКАБ). Основными драйверами подорожания стали яйца, молочная продукция и сухофрукты .

В частности, цены на куриные яйца за последний месяц поднялись еще на 4% – до 86,4 грн за десяток, а в годовом измерении их стоимость выросла на 13%. Именно яйца вместе с молоком и маслом формируют основу традиционной паски, поэтому их подорожание автоматически влияет на конечную цену выпечки.

В результате приготовление 3-4 средних куличей в домашних условиях сейчас обходится примерно в 357 грн, что на 12,2% больше, чем в прошлом году. Наибольший вклад в рост стоимости сделали изюм (+27%), сливочное масло (+13%) и молоко (+11,6%). В то же время частично сдержали подорожание более дешевые ингредиенты – сахар, ванилин и сахарная пудра, которые за год даже потеряли в цене.

Изменения коснулись и стоимости самой пасхальной корзины. Базовый набор из паски, яиц, соли, хрена и свечи сейчас стоит в среднем 482 грн – это на 12,7% больше, чем в 2025 году. Если добавить к нему сыр, колбасу и горчицу, цена возрастает почти до 1000 грн. А полноценная праздничная корзина с кагором, овощами и салом обойдется уже более чем в 1380 грн – это на 17% дороже, чем в прошлом году.

Интересно, что мясной сегмент перед праздниками демонстрирует относительную стабильность. Например, свиной ошеек подорожал незначительно лишь на 3% за месяц и на 7% за год. Сало также удерживает позиции, его цена за месяц не изменилась, хотя в годовом измерении прибавила 15%.

Зато наибольший ценовой шок покупатели испытывают в отделе овощей. Тепличные огурцы за год подорожали на 147% и стоят около 240 грн за килограмм, а помидоры на 90%, до 215 грн, это объясняется высокими затратами на энергию для обогрева теплиц и логистику импорта. В то же время традиционные овощи прошлогоднего урожая, такие как капуста, морковь и свекла, наоборот существенно подешевели.

В сегменте молочной продукции появляются первые признаки стабилизации благодаря сезонному росту надоев. Однако это касается преимущественно товаров с коротким сроком хранения. Зато масло и твердый сыр остаются дорогими – производители удерживают цены из-за предыдущих расходов на энергоресурсы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!