Стоимость популярных ягод в Украине подскочила на 50%: когда ожидать удешевления

Сезон ягод в 2026 году в Украине стартовал с опозданием, поэтому цены на клубнику и черешню выросли почти на 50% из-за заморозков, подорожания ресурсов и проблем с логистикой. Самые низкие цены на продукцию ожидаются в середине июля, когда на рынок массово поступит урожай из разных регионов.

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Об этом рассказали аграрные эксперты в комментарии медиа. По их словам, нынешний сезон фактически "сдвинулся" из-за сложных погодных условий. Весенние заморозки и затяжная прохладная весна отсрочили созревание ягод и уменьшили часть урожая.

В некоторых регионах даже тепличные хозяйства понесли потери. В частности, в Одесской области из-за гололеда повреждалась тепличная пленка, что усложнило выращивание ранней продукции. Кроме погоды, на себестоимость повлияли и экономические факторы:

подорожание горючего;

рост цен на удобрения;

увеличение расходов на электроэнергию;

логистические трудности;

дефицит рабочей силы в агросекторе.

В итоге даже при стабильном спросе рынок получил более дорогую продукцию с меньшим стартовым объемом. В начале июня украинские рынки уже заполнены первой клубникой и черешней. В то же время покупатели массово жалуются на высокие цены, которые существенно превышают прошлогодние.

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По словам аграриев, часть продукции еще не достигла пика качества – из-за погодных колебаний ягоды могут быть менее сладкими или более мелкими. Средние розничные цены по регионам выглядят так:

клубника (Одесса) – 160-180 грн/кг;

украинская черешня (Одесса) – около 350 грн/кг;

черешня (Киев, Закарпатье) – 200–400 грн/кг;

импортные абрикосы – от 180 грн/кг;

персики и нектарины – от 150 грн/кг.

Для сравнения, в прошлом году в этот же период ягоды часто стоили 150-180 грн/кг, тогда как сейчас розничные цены нередко превышают 250 грн/кг. Фермеры отмечают, что общего дефицита ягод и фруктов не ожидается. Однако урожайность в разных регионах существенно отличается.

Часть хозяйств потеряла урожай из-за заморозков во время цветения, особенно это касается ранних сортов. В то же время среднеспелые сорта черешни и вишни демонстрируют лучшие результаты. Фермер из Ивано-Франковской области прогнозирует, что наиболее выгодный период для покупателей придется на середину лета:

"Я думаю, что самые низкие цены будут с 5-го по 15-е июля. До этого будет большая цена и после этого будет большая цена", – отмечает аграрий. Специалисты выделяют сразу несколько ключевых причин роста цен:

весенние заморозки и нестабильная погода;

подорожание горючего и логистики;

рост стоимости удобрений;

энергетические затраты на хранение;

нехватка работников в сельском хозяйстве.

Дополнительно повлияла общая экономическая ситуация, которая повысила расходы фермеров на каждом этапе производства. Эксперты прогнозируют, что наиболее ощутимое снижение цен произойдет в середине лета – ориентировочно с начала до середины июля .

В этот период на рынок массово выйдет продукция из разных регионов Украины, что увеличит предложение и снизит цену. После этого возможен повторный незначительный рост стоимости из-за завершения пикового сезона.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мировые цены на продукты питания остаются на самом высоком уровне за последние более трех лет. Незначительное майское снижение стоимости растительных масел лишь временно сдержало мощное ценовое давление, вызванное перебоями в поставках из-за войны с Ираном.

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