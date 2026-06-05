Так дорого не было с 2022 года: во всем мире растут цены на основные продукты

Мировые цены на продукты питания остаются на самом высоком уровне за последние более трех лет. Незначительное майское снижение стоимости растительных масел лишь временно сдержало мощное ценовое давление, вызванное перебоями в поставках из-за войны с Ираном.

Видео дня

Как сообщает Bloomberg, об этом свидетельствуют свежие данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Эксперты предупреждают об угрозе начала масштабного "системного агропродовольственного шока" уже в ближайшие 6-12 месяцев.

Что происходит на рынках

По итогам прошлого месяца глобальный индекс продовольствия продемонстрировал минимальное колебание. Мировые расходы на продовольственные товары в мае снизились лишь на 0,2% по сравнению с апрелем:

цены на зерно в мае подскочили на 2,6% (в частности из-за ожиданий худшего урожая пшеницы у главных экспортеров), также продолжил дорожать сахар.

(в частности из-за ожиданий худшего урожая пшеницы у главных экспортеров), также продолжил дорожать сахар. скачок цен на зерновые компенсировало падение стоимости молочных продуктов и растительных масел. В частности, цены на растительные масла впервые с начала года упали сразу на 4,6% на фоне снижения мирового спроса на пальмовое масло и нестабильности на рынке нефти.

Сейчас общий индекс почти на 3% выше, чем в прошлом году, но все еще на 18% ниже исторического максимума марта 2022 года, зафиксированного после вторжения России в Украину. Главными триггерами будущего кризиса стал ряд факторов:

война с Ираном перекрыла движение топлива и удобрений через стратегический Ормузский пролив, что спровоцировало резкое подорожание ключевых сельскохозяйственных ресурсов;

себестоимость выращивания кукурузы, риса и других базовых продуктов существенно выросла, а ведущие мировые производители уже официально заявляют о падении урожайности.

На этом фоне, по прогнозам ФАО, в 2026-2027 годах мировое производство зерна сократится на 2%. Это станет первым спадом производства за последние семь лет.

Ситуацию может дополнительно усугубить погода. Синоптики прогнозируют аномальное погодное явление "супер" Эль-Ниньо, которое грозит планете одновременными наводнениями и засухами.

Когда последствия кризиса доберутся до полок магазинов

Поскольку индекс ФАО отслеживает только международную торговлю сырьем, розничные сети почувствуют удар с некоторым опозданием. По прогнозам Rabobank, европейские потребители почувствуют удар по кошелькам ближе к Рождеству. В Великобритании более 80% производителей еды и напитков уже запланировали повышение отпускных цен.

Зато американские экономисты ожидают, что последствия войны в Иране усилят инфляционное давление на продукты питания в течение 2027 года.

"Последствия таких кризисов исчезают медленно. Сегодняшнее подорожание удобрений ударит по будущим урожаям. Следующие полтора года будут решающими для мировой инфляции", – говорит профессор Университета Лидса Тим Бентон.

Также OBOZ.UA сообщал, что летом 2026 года в Украине ожидается умеренный рост цен на продукты в среднем на 8-15% по базовому сценарию из-за дорогих энергоносителей, логистики и погодных рисков. Наибольшее подорожание прогнозируют для хлеба и отдельных фруктов, тогда как овощи и часть сезонных товаров могут временно дешеветь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!