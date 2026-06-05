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Так дорого не было с 2022 года: во всем мире растут цены на основные продукты

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
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В ООН назвали нынешние цены на продукты самыми высокими с 2022 года
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Мировые цены на продукты питания остаются на самом высоком уровне за последние более трех лет. Незначительное майское снижение стоимости растительных масел лишь временно сдержало мощное ценовое давление, вызванное перебоями в поставках из-за войны с Ираном.

Как сообщает Bloomberg, об этом свидетельствуют свежие данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Эксперты предупреждают об угрозе начала масштабного "системного агропродовольственного шока" уже в ближайшие 6-12 месяцев.

Что происходит на рынках

По итогам прошлого месяца глобальный индекс продовольствия продемонстрировал минимальное колебание. Мировые расходы на продовольственные товары в мае снизились лишь на 0,2% по сравнению с апрелем:

  • цены на зерно в мае подскочили на 2,6% (в частности из-за ожиданий худшего урожая пшеницы у главных экспортеров), также продолжил дорожать сахар.
  • скачок цен на зерновые компенсировало падение стоимости молочных продуктов и растительных масел. В частности, цены на растительные масла впервые с начала года упали сразу на 4,6% на фоне снижения мирового спроса на пальмовое масло и нестабильности на рынке нефти.

Сейчас общий индекс почти на 3% выше, чем в прошлом году, но все еще на 18% ниже исторического максимума марта 2022 года, зафиксированного после вторжения России в Украину. Главными триггерами будущего кризиса стал ряд факторов:

  • война с Ираном перекрыла движение топлива и удобрений через стратегический Ормузский пролив, что спровоцировало резкое подорожание ключевых сельскохозяйственных ресурсов;
  • себестоимость выращивания кукурузы, риса и других базовых продуктов существенно выросла, а ведущие мировые производители уже официально заявляют о падении урожайности.

На этом фоне, по прогнозам ФАО, в 2026-2027 годах мировое производство зерна сократится на 2%. Это станет первым спадом производства за последние семь лет.

Ситуацию может дополнительно усугубить погода. Синоптики прогнозируют аномальное погодное явление "супер" Эль-Ниньо, которое грозит планете одновременными наводнениями и засухами.

Когда последствия кризиса доберутся до полок магазинов

Поскольку индекс ФАО отслеживает только международную торговлю сырьем, розничные сети почувствуют удар с некоторым опозданием. По прогнозам Rabobank, европейские потребители почувствуют удар по кошелькам ближе к Рождеству. В Великобритании более 80% производителей еды и напитков уже запланировали повышение отпускных цен.

Зато американские экономисты ожидают, что последствия войны в Иране усилят инфляционное давление на продукты питания в течение 2027 года.

"Последствия таких кризисов исчезают медленно. Сегодняшнее подорожание удобрений ударит по будущим урожаям. Следующие полтора года будут решающими для мировой инфляции", – говорит профессор Университета Лидса Тим Бентон.

Также OBOZ.UA сообщал, что летом 2026 года в Украине ожидается умеренный рост цен на продукты в среднем на 8-15% по базовому сценарию из-за дорогих энергоносителей, логистики и погодных рисков. Наибольшее подорожание прогнозируют для хлеба и отдельных фруктов, тогда как овощи и часть сезонных товаров могут временно дешеветь.

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