Стоимость популярного напитка может взлететь: к чему следует готовиться украинцам

В 2026 году цены на кофе в Украине продолжат расти, после подорожания на мировых рынках в 2025-м розничная цена в Украине уже поднялась еще на 11%. По оценкам экспертов, в начале 2026 года кофе может подорожать дополнительно, но в пределах до 10% при условии относительной стабильности рынка.

О повышении стоимости рассказал ученый Института аграрной экономики Богдан Духницкий в комментарии 24 каналу. Основными причинами подорожания являются дефицит предложения на мировом рынке, логистические риски и сложные условия работы импортеров в условиях войны.

В то же время, при условии относительной стабильности на международных рынках, дальнейший рост цен в первой половине 2026 года, вероятно, не превысит 10%. В конце 2025 года уже наблюдалась определенная стабилизация, ведь в ноябре-декабре индексы цен на кофе росли лишь в пределах 1-3%.

Несмотря на временное замедление роста цен, рынок кофе остается уязвимым. Он зависит от ограниченного количества стран-производителей, а потому любые климатические, регуляторные или политические изменения могут быстро изменить ситуацию. По оценке Духницкого, в течение всего 2026 года динамика цен будет зависеть от нескольких критических факторов:

фактических объемов производства кофе;

погодных условий в странах-производителях;

ожиданий относительно будущего урожая;

стабильности поставок на мировые рынки;

поведения крупных игроков и трейдеров.

По данным Центра перспективных исследований прикладной экономики Cepea, 2026 год может стать еще одним годом высокой волатильности для мирового рынка кофе. Основные причины – сокращение глобальных запасов и климатическая неопределенность.

Даже с началом сбора урожая во Вьетнаме ситуация с предложением остается напряженной. Ограниченная доступность кофе поддерживает цены на высоком уровне, как это было во второй половине 2025 года. Аналитики отмечают, что даже замедление внутреннего и внешнего потребления не способно быстро снять ценовое давление из-за дефицита продукции.

Определенный оптимизм рынка связан с прогнозами относительно бразильского урожая 2026-2027 годов. Первые оценки частных консалтинговых компаний говорят о возможном производстве более 70 миллионов мешков кофе, что может стать одним из крупнейших урожаев в истории Бразилии. Впрочем, даже эти объемы не смогут быстро компенсировать дефицит предыдущих сезонов.

