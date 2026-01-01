Стоимость доставки газа пересчитали: сколько придется платить в 2026-м
В Украине с 1 января 2026-го пересчитали стоимость доставки газа. Плата за доставку зависит от объемов потребления и тарифа "облгаза". Тарифы "облгазов", как и тариф "Нафтогаза", останутся неизменными. Зато объемы изменились.
Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Платить больше придется тем, кто за прошлый газовый год (а его считают с 1 октября по 30 сентября) потратил больше голубого топлива, чем за предыдущий. Например, если вы с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024-го потратили 600 кубометров газа, ежемесячно вам надо платить за доставку 50 кубов (600 разделить на 12 месяцев).
Если с 1 октября 2024-го до 30 сентября 2025-го вы потратили, допустим, 840 кубометров, то ежемесячно надо будет платить за доставку уже 70 кубометров. Далее сумма в платежках за доставку зависит от населенного пункта. Потому что у каждого "облгаза" свой тариф. Полный перечень тарифов – в таблице ниже. Итак, если вы живете в Киеве (тариф Киевгаза – 0,384 грн за доставку одного кубометра), то с учетом приведенных в примере данных:
- этот год вы будете платить ежемесячно 19,2 грн;
- в следующем году вы будете платить уже 26,88 грн.
Киевлянам повезло – плата за доставку у "Киевгаза" одна из самых маленьких. Это связано с большим количеством потребителей. Расходы на доставку относительно стали и чем больше людей платят за эту доставку, тем меньше будет сумма в платежке.
Собственный тариф вы можете узнать на сайте своей газораспределительной компании или увидеть в платежке. Некоторые тарифы (не из всех регионов) отражены и в таблице ниже (стоимость указана в гривнах за кубометр):
Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.
