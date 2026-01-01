УкраїнськаУКР
Стоимость доставки газа пересчитали: сколько придется платить в 2026-м

Александр Литвин
Личные финансы
3 минуты
1,8 т.
Газовая плита. Иллюстрация

В Украине с 1 января 2026-го пересчитали стоимость доставки газа. Плата за доставку зависит от объемов потребления и тарифа "облгаза". Тарифы "облгазов", как и тариф "Нафтогаза", останутся неизменными. Зато объемы изменились.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Платить больше придется тем, кто за прошлый газовый год (а его считают с 1 октября по 30 сентября) потратил больше голубого топлива, чем за предыдущий. Например, если вы с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024-го потратили 600 кубометров газа, ежемесячно вам надо платить за доставку 50 кубов (600 разделить на 12 месяцев).

Если с 1 октября 2024-го до 30 сентября 2025-го вы потратили, допустим, 840 кубометров, то ежемесячно надо будет платить за доставку уже 70 кубометров. Далее сумма в платежках за доставку зависит от населенного пункта. Потому что у каждого "облгаза" свой тариф. Полный перечень тарифов – в таблице ниже. Итак, если вы живете в Киеве (тариф Киевгаза – 0,384 грн за доставку одного кубометра), то с учетом приведенных в примере данных:

  • этот год вы будете платить ежемесячно 19,2 грн;
  • в следующем году вы будете платить уже 26,88 грн.

Киевлянам повезло – плата за доставку у "Киевгаза" одна из самых маленьких. Это связано с большим количеством потребителей. Расходы на доставку относительно стали и чем больше людей платят за эту доставку, тем меньше будет сумма в платежке.

Собственный тариф вы можете узнать на сайте своей газораспределительной компании или увидеть в платежке. Некоторые тарифы (не из всех регионов) отражены и в таблице ниже (стоимость указана в гривнах за кубометр):

Винницкая область
"Газсети" 2,112
ООО "Газовик" 2,148
ООО "Газпостачсервис" 2,952
Волынская область
"Газосети", Волынский филиал 1,884
Днепропетровская область
"Газсети", Днепровский филиал 1,080
"Газсети", Днепропетровский филиал 1,512
"Газосети", Криворожский филиал 0,636
Донецкая область
ПАО "Донецкоблгаз" 1,416
ПАО "Мариупольгаз" 1,740
Житомирская область
"Газосети", Житомирский филиал 2,040
Закарпатская область
"Газсети", Закарпатский филиал 2,388
Запорожская область
ПАО "Запорожгаз" 1,104
ПАО "Мелитопольгаз" 2,208
Ивано-Франковская область
"Газосети", Ивано-Франковский филиал 2,232
ПАО "Тысменицагаз" 2,388
Киевская область
"Газосети", Киевский филиал 1,788
ПАО "Киевгаз" 0,384
Кировоградская область
"Газосети", Кропивницкий филиал 1,788
Луганская область
ПАО "Луганскгаз" 1,884
Львовская область
"Газосети", Львовский филиал 2,028
ДГХП "Сера" 1,452
ООО "Спектргаз" 2,820
Николаевская область
"Газсети", Николаевский филиал 2,388
Одесская область
ПАО "Одессагаз" 1,308
Полтавская область
ПАО "Гадячгаз" 2,388
ПАО "Кременчуггаз" 0,552
ПАО "Лубныгаз" 2,388
ПАО "Полтавагаз" 2,112
Ровенская область
"Газосети", Ровенский филиал 1,848
Сумская область
"Газсети", Сумской филиал 1,608
Тернопольская область
"Газсети", Тернопольский филиал 2,100
ПАО "Тернопольгоргаз" 0,960
Харьковская область
"Газосети", Харьковский городской филиал 0,516
"Газсети", Харьковский филиал 2,388
Херсонская область
ПАО "Херсонгаз" 1,944
Хмельницкая область
"Газосети", Хмельницкий филиал 1,848
ПАО "Шепетовкагаз" 1,284
Черкасская область
"Газосети", Черкасский филиал 0,684
ПАО "Уманьгаз" 2,340
Черновицкая область
"Газосети", Черновицкий филиал 2,388
Черниговская область
"Газсети", Черниговский филиал 2,112

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

