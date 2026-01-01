Стоимость доставки газа пересчитали: сколько придется платить в 2026-м

В Украине с 1 января 2026-го пересчитали стоимость доставки газа. Плата за доставку зависит от объемов потребления и тарифа "облгаза". Тарифы "облгазов", как и тариф "Нафтогаза", останутся неизменными. Зато объемы изменились.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Платить больше придется тем, кто за прошлый газовый год (а его считают с 1 октября по 30 сентября) потратил больше голубого топлива, чем за предыдущий. Например, если вы с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024-го потратили 600 кубометров газа, ежемесячно вам надо платить за доставку 50 кубов (600 разделить на 12 месяцев).

Если с 1 октября 2024-го до 30 сентября 2025-го вы потратили, допустим, 840 кубометров, то ежемесячно надо будет платить за доставку уже 70 кубометров. Далее сумма в платежках за доставку зависит от населенного пункта. Потому что у каждого "облгаза" свой тариф. Полный перечень тарифов – в таблице ниже. Итак, если вы живете в Киеве (тариф Киевгаза – 0,384 грн за доставку одного кубометра), то с учетом приведенных в примере данных:

этот год вы будете платить ежемесячно 19,2 грн;

в следующем году вы будете платить уже 26,88 грн.

Киевлянам повезло – плата за доставку у "Киевгаза" одна из самых маленьких. Это связано с большим количеством потребителей. Расходы на доставку относительно стали и чем больше людей платят за эту доставку, тем меньше будет сумма в платежке.

Собственный тариф вы можете узнать на сайте своей газораспределительной компании или увидеть в платежке. Некоторые тарифы (не из всех регионов) отражены и в таблице ниже (стоимость указана в гривнах за кубометр):

Винницкая область "Газсети" 2,112 ООО "Газовик" 2,148 ООО "Газпостачсервис" 2,952 Волынская область "Газосети", Волынский филиал 1,884 Днепропетровская область "Газсети", Днепровский филиал 1,080 "Газсети", Днепропетровский филиал 1,512 "Газосети", Криворожский филиал 0,636 Донецкая область ПАО "Донецкоблгаз" 1,416 ПАО "Мариупольгаз" 1,740 Житомирская область "Газосети", Житомирский филиал 2,040 Закарпатская область "Газсети", Закарпатский филиал 2,388 Запорожская область ПАО "Запорожгаз" 1,104 ПАО "Мелитопольгаз" 2,208 Ивано-Франковская область "Газосети", Ивано-Франковский филиал 2,232 ПАО "Тысменицагаз" 2,388 Киевская область "Газосети", Киевский филиал 1,788 ПАО "Киевгаз" 0,384 Кировоградская область "Газосети", Кропивницкий филиал 1,788 Луганская область ПАО "Луганскгаз" 1,884 Львовская область "Газосети", Львовский филиал 2,028 ДГХП "Сера" 1,452 ООО "Спектргаз" 2,820 Николаевская область "Газсети", Николаевский филиал 2,388 Одесская область ПАО "Одессагаз" 1,308 Полтавская область ПАО "Гадячгаз" 2,388 ПАО "Кременчуггаз" 0,552 ПАО "Лубныгаз" 2,388 ПАО "Полтавагаз" 2,112 Ровенская область "Газосети", Ровенский филиал 1,848 Сумская область "Газсети", Сумской филиал 1,608 Тернопольская область "Газсети", Тернопольский филиал 2,100 ПАО "Тернопольгоргаз" 0,960 Харьковская область "Газосети", Харьковский городской филиал 0,516 "Газсети", Харьковский филиал 2,388 Херсонская область ПАО "Херсонгаз" 1,944 Хмельницкая область "Газосети", Хмельницкий филиал 1,848 ПАО "Шепетовкагаз" 1,284 Черкасская область "Газосети", Черкасский филиал 0,684 ПАО "Уманьгаз" 2,340 Черновицкая область "Газосети", Черновицкий филиал 2,388 Черниговская область "Газсети", Черниговский филиал 2,112

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

