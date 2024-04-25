Стать пенсионером в Украине будет проще: кто получит право на выплаты

Верховная Рада упростила получение пенсий для тех, кто жил и работал за границей. В частности, смогут получать пенсию граждане, которые после начала полномасштабной агрессии России переехали на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированных АР Крым, Донецкой и Луганской областей.

Как объяснили в Кабинете Министров, это стало возможным после того, как Верховная Рада приняла законопроект №9453 во втором чтении и в целом.

Ранее после переезда с временно оккупированных территорий, чтобы получить назначение пенсии в Украине, граждане должны подтвердить, что они не получают пенсию от пенсионных органов РФ. Но в связи с широкомасштабным вторжением РФ дипломатические отношения, документооборот и другие контакты со страной-агрессором были прекращены.

Также из-за выхода Украины из Соглашения между государствами-участниками СНГ о гарантиях прав граждан этих стран по пенсионному обеспечению украинцы, работавшие в странах, входящих в Содружество независимых государств, упустили возможность включать периоды такой работы в свой страховой стаж в Украине. Это уменьшало их пенсию или даже лишало их права на назначение пенсии.

Что изменит законопроект №9453?

Новая норма упразднит требование получения информации от Пенсионного фонда РФ, что упростит механизм возобновления выплаты пенсий для крымчан. Теперь им будет достаточно подать заявление, где указано, что они не получают пенсию в Крыму и желают получать ее в Украине. Подтвердить трудовой стаж можно, предоставив трудовую книжку или пенсионное дело.

Также для учета трудового стажа, полученного в других странах, теперь не обязательно, чтобы с этими странами было подписано соглашение по пенсионному обеспечению. Для этого потребуется только Пенсионному фонду документ, подтверждающий работу за пределами Украины. Впрочем , на размер пенсии такой стаж не повлияет.

В то же время, работа на страну-агрессора после 2014 года теперь не будет засчитываться в страховой стаж при назначении пенсии в Украине. Это коснется тех, кто после 19 февраля 2014 года служил в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, работал в судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях, или добровольно занимал должности в незаконных органах власти.

Также OBOZ.UA писал, что законопроект №9453 содержит нормы для отмены пенсий. В частности, выплат лишат, при ошибке в фамилии, получении пенсии по фальшивым документам, не получали выплату 6 месяцев, если вы переселенец и сменили место проживания.

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