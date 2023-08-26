В Украине появятся новые причины для отмены пенсий: за что заберут выплату

В Украине за основу приняли законопроект Кабинета министров №9453. Документ предполагает введения новых причин для отмены пенсий.

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Об этом говорится на сайте Рады. Пенсионеров, которые не будут получать или не будут тратить деньги со своего пенсионного счета в течение 6 месяцев, могут лишить пенсии.

Пенсию по новым правилам смогут забрать у:

временного проживания за границей по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии;

если лицо признано безвестно отсутствующим или объявлено умершим в установленном законом порядке;

если пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";

если пенсию не получали в течение 6 месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку пенсий, или в случае отсутствия в течение 6 месяцев подряд расходных операций в учреждениях банков по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий;

если получатели пенсии не проходили физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством.

Отметим, после принятия закона за основу предстоит пройти второе чтение. Только после этого законопроект подпишет спикер Верховной Рады и отправит на подпись президенту. Тогда новые правила вступят в силу. По каким причинам по действующему закону могут забрать пенсию:

если есть ошибка в фамилии;

если выплаты получили по фальшивым документам;

если какое-то время жили за границей;

если не получали выплату 6 месяцев;

если вы переселенец и сменили место проживания.

"Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины", – говорится в законе.

Отметим, в реестре судебных решений можно найти сотни решений о том, чтобы взыскать у пенсионера часть выплаты, которая была неправомерна выплачена.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как происходит арест банковских счетов украинцев. Новые правила вступили в силу 6 мая.

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