Старые украинские 50 копеек можно продать более чем за 10 тысяч: какая монета ценится

Некоторые старые украинские 50 копеек стоят больших денег. К примеру, за монету 1992 года разновидности 3ВАг, можно получить от 4 000 до 11 000 грн.

Об этом рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки". По их словам, от обычных дорогие 50 копеек отличают:

средний зуб тризуба – он толстый;

рисунок – 17,7 мм;

гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;

гурт – гладкий.

За около 2 000 грн можно продать 50 копеек 2001 года. Такая цена обусловлена малым тиражом, которым была выпущена эта монета. Он составил всего 5 000 единиц.

"Вероятность найти монету в обращении маловероятна. [Однако] На аукционах все же были единичные случаи, когда продавали 50 копеек 2001 года, найденные в обращении", – рассказывают специалисты.

Что будет с монетами 1 и 2 грн

Вместе с тем, Нацбанк в ближайшее время не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. Впрочем, в будущем это все же может произойти – ведь до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен, однако ныне он поставлен на паузу.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью...Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал ранее заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Он подчеркнул: в будущем регулятор намерен вернуться к изменению дизайна монет. Однако, по его словам, это произойдет только после "стабилизации ситуации в стране".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем НБУ планирует выпустить новую памятную монету номиналом 20 грн. Ожидается, что она появится в августе. Отчеканена монета будет из серебра 925-й пробы.

