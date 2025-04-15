Старые украинские 10 копеек продали за большие деньги: сколько за них заплатили

Украинцы могут выгодно продать старые монеты определенных разновидностей. Дело в том, что из-за своих особенностей они очень ценятся коллекционерами, а потому те готовы платить за них большие деньги. К примеру, 10 копеек 1992 года продали на аукционе за 33 006 грн.

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Аукцион прошел на площадке Violity. Согласно объявлению о продаже, разновидность монеты – 4 ВАм, что и делает ее такой ценной.

"4ВАм – редкая разновидность монеты 10 копеек 1992 года. Такие 10 копеек чеканили на Луганском станкостроительном заводе английскими штемпелями, из-за чего их нумизматы называют "Англичанка", – рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки".

Они объяснили: пуансоны (металлические стержни) для чеканки первых украинских монет производили в Великобритании, а украинские специалисты "отправили эскизы с ошибкой". В Британии же по этим эскизам изготовили пуансоны, "которые при чеканке давали обратный эффект": щит выпуклый, а трезуб вдавленный – тогда как у всех остальных разновидностей 10 копеек трезуб выпуклый.

"Все бракованные монеты должны были отправить в карантин, а затем переплавить. Неизвестно, откуда берутся "английские" 10 копеек на аукционах. Вероятно, очень малое количество первых 10 копеек досталось рабочим, которые потом продали эти монеты нумизматам", – говорится в материале.

Что известно о проданной монете

О самой же проданной монете известно немного. В частности, что:

она изготовлена из латуни;

имеет дефекты – царапины, потертости, потемнения;

реставрация монеты не проводилась.

Как сообщал OBOZ.UA, также больших денег стоят и некоторые украинские 25 копеек. Распознать же дорогие монеты можно по ряду признаков.

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