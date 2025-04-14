Украинские 25 копеек можно продать за большие деньги: как распознать дорогую старую монету

Некоторые украинские 25 копеек стоят больших денег – за монеты определенных разновидностей могут заплатить тысячи гривен. Распознать же дорогие монеты можно по ряду признаков.

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К примеру, за монету 1992 года разновидности 3ГАм можно получить, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", до 20 000 грн. Отличить ее от других можно по:

толстому среднему зубу тризуба;

отсутствию черенков в гроздьях №4 и 8.

За 5000-7000 грн можно продать монету разновидности 5.1ДАг 1992 года. Ее отличают:

средний зуб тризуба – он округлый и толстый;

хвостик буквы Ї – снизу он касается буквы Н;

гроздь №2 – она в форме тупоугольного треугольника.

гурт – гладкий, без насечек.

Какие монеты также ценятся

Ценят коллекционеры и монеты других номиналов. Так, за 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг можно получить от 4 000 грн до 11 000 грн. Эту монету отличают:

средний зуб тризуба – он толстый;

рисунок – 17,7 мм;

гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;

гурт – гладкий.

А за более чем 1 000 грн можно продать 10 копеек 2001 года. Ее цена обусловлена малым тиражом – таких монет было отчеканено всего 5 000 штук.

Однако, несмотря на это, рассказывают специалисты, в обороте найти такую монету можно. Однако, если она сильно повреждена, заплатят за нее меньше.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, дизайн украинских монет 1 и 2 грн в ближайшее время не будут менять – даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Впрочем, в Нацбанке не отказались от этой идеи – ожидается, что к ее реализации вернутся после стабилизации ситуации в стране.

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