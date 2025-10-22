Старые 5 копеек можно продать за 10 тысяч: как выглядит ценная монета

Украинцы могут дорого продать старые монеты в 5 копеек. Однако не за все – только те, которые обладают "набором" особенных признаков.

Особую ценность представляют экземпляры 1992 года с уникальной разновидностью 1.1ААк, который может достигать оценки от 4 000 до 10 000 грн. Как объяснили специалисты ресурса "Монеты-ягодки", отличить от других монет их можно по ряду признаков. В частности:

среднему зубу тризуба – с утолщением в верхней части;

единицей в дате – она с хвостиком;

грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.

гурте с крупной насечкой.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на гурте. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы. Если на гурте мелкая насечка - то разновидность 1.1ААм, такая монета встречается очень часто, поэтому ничего не стоит", – рассказали специалисты.

НБУ планирует выпустить новые 5 грн

В то же время, Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 5 грн. Ожидается, что она появится в ноябре. Там отметили:

Монета получит название "Год Коня".

Монета войдет в серию "Восточный календарь".

О самих новых 5 грн известно немного. Лишь то, что:

Они будут отчеканены из нейзильбера (специального сплава меди, никеля и цинка)

Монета будет выпущена тиражом до 80 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 38,6 мм.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Длиться он будет с 15 сентября по 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.

