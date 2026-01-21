Старые 25 копеек можно продать за 20 тысяч: как выглядит ценная монета

Украинцы могут хорошо заработать на старых монетах, которые считаются редкими и ценными среди коллекционеров. К таким относятся, к примеру, 25 копеек 1992 года разновидности 3ГАм – их могут купить за 20 000 грн.

Об этом рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Распознать же дорогие 25 копеек, по их словам, можно по:

толстому среднему зубу тризуба;

отсутствию черенков в гроздьях №4 и 8.

"Разновидность 3ГАм находили в обращении всего 4 раза. В последний раз монету продавали в июне 2019 года. Стартовая цена составляла 1000 грн и по результатам торгов достигла 20 000 грн", – говорится в сообщении.

В то же время, отметили специалисты, большинство монет стоят в соответствии с номиналом. То есть 25 копеек.

"Чаще всего в обращении встречаются разновидности 1.1ААв, 1.2ААв, 1.2ААм. Такие монеты ничего не стоят", – рассказали они.

Определить же, что перед вами обычные 25 копекк, по словам нумизматов, можна по ряду признаков. В частности:

среднем зубе тризуба – он с утолщением в верхней части;

единице даты – с хвостиком;

крупных ягодах, кисти №2, которая имеет форму прямоугольного треугольника.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине выводят из обращения монеты, выпущенные до 2003 года. Это 1 копейка, 2 копейки, 5 копеек, 25 копеек.

