Старые 25 копеек можно продать за 20 тысяч: как выглядит ценная монета
Украинцы могут хорошо заработать на старых монетах, которые считаются редкими и ценными среди коллекционеров. К таким относятся, к примеру, 25 копеек 1992 года разновидности 3ГАм – их могут купить за 20 000 грн.
Об этом рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Распознать же дорогие 25 копеек, по их словам, можно по:
- толстому среднему зубу тризуба;
- отсутствию черенков в гроздьях №4 и 8.
"Разновидность 3ГАм находили в обращении всего 4 раза. В последний раз монету продавали в июне 2019 года. Стартовая цена составляла 1000 грн и по результатам торгов достигла 20 000 грн", – говорится в сообщении.
В то же время, отметили специалисты, большинство монет стоят в соответствии с номиналом. То есть 25 копеек.
"Чаще всего в обращении встречаются разновидности 1.1ААв, 1.2ААв, 1.2ААм. Такие монеты ничего не стоят", – рассказали они.
Определить же, что перед вами обычные 25 копекк, по словам нумизматов, можна по ряду признаков. В частности:
- среднем зубе тризуба – он с утолщением в верхней части;
- единице даты – с хвостиком;
- крупных ягодах, кисти №2, которая имеет форму прямоугольного треугольника.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине выводят из обращения монеты, выпущенные до 2003 года. Это 1 копейка, 2 копейки, 5 копеек, 25 копеек.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!