Старые 25 копеек можно продать за 20 тысяч: как распознать ценную монету

Среди коллекционеров большой интерес вызывают определенные выпуски украинских монет номиналом в 25 копеек, относящиеся к ранним годам независимости. Особую ценность представляют экземпляры 1992 года с разновидностью 3ГАм, стоимость которых может достигать 20 000 грн.

Об этом рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Распознать же дорогие 25 копеек, по их словам, можно по:

толстому среднему зубу тризуба;

отсутствию черенков в гроздьях №4 и 8.

А за монеты 2025 года могут заплатить от 1 000 до 1 800 грн. Дело в том, отмечается, что "это ценная для нумизматов монета".

"Дорого продать можно любые 25 копеек 1995 г., но цена будет зависеть от внешнего вида монеты. Даже в плохом состоянии 25 копеек стоят от 1 000 грн", – рассказали специалисты.

Какие монеты подлежат изъятию

Параллельно в Украине выводят из оборота монеты, выпущенные до 2003 года. Это, в частности:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

Такие монеты не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги. Причина – намерение НБУ оптимизировать номинальный ряд.

При этом украинцы могут обменять такие копейки на другие монеты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам. Время для этого есть до окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения.

Произвести обмен можно в подразделениях Национального банка и отдельных банках. Полный список находится по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, также принести своим владельцам большие деньги могут некоторые монеты в 1 грн. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров.

