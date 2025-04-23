Старую украинскую монету могут купить за 10 тысяч: какая ценится

Украинцы могут выгодно продать старые монеты определенных разновидностей. Дело в том, что из-за своих особенностей они очень ценятся коллекционерами, а потому те готовы платить за них большие деньги. К примеру, за 5 копеек 1992 года разновидности 1.1АА можно получить 4000-10 000 грн.

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Как объяснили специалисты ресурса "Монеты-ягодки", отличить от других монет их можно по ряду признаков. В частности:

среднему зубу тризуба – с утолщением в верхней части;

единицей в дате – она с хвостиком;

грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.

гурте с крупной насечкой.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на гурте. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – рассказали специалисты.

В то же время на большинстве старых украинских монет разбогатеть не удастся. Дело в том, что коллекционеры ценят только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота, а также редкие экземпляры. В то же время обычные оборотные украинские монеты не являются сокровищем – из-за своей "простоты" и массовости.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение. Часто присылают на оценку 25 копеек. А их тираж был 50 с чем-то миллионов штук. Это, грубо говоря, по одной монете на человека. И если зайти в группы оценки монет, то там действительно каждый первый их присылает", – рассказал OBOZ.UA нумизмат Виталий Ткач.

Он подчеркнул: 99,9% монет абсолютно обычные. А чтобы найти хоть сколь ценную, коллекционерам нужно перебрать целую гору копеек.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в мае Нацбанк намерен выпустить сразу две новые памятные монеты в 5 грн. Они будут посвящены представителям украинского духовно-культурного и литературно-художественного поколения 20-х и 30-х годов XX века – Расстрелянного возрождения – Николаю Хвылевому и Юлиану Шполу.

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