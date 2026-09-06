Старую гривню можно продать почти за 40 тысяч: как выглядит дорогая украинская монета

На некоторых старых 1-гривневых монетах украинцы могут заработать большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что за них могут "отвалить" тысячи гривен.

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Такой ценой монетой, к примеру, является 1 грн 1992 года разновидности 1.1ААг. По данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", за нее могут заплатить от 12 000 до 37 000 грн. Узнать же эту монету можно по гладкому гурту без надписи.

"На монетах номиналом 1 грн 1992 года не было надписей на гурте, то есть гурт гладкий. Все это потому, что изначально не существовало инструментов для нанесения гуртовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей", – отмечают специалисты.

Нацбанк выпустит новые 10 грн

В то же время, Национальный банк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн. Ожидается, что она появится в ноябре, будет отчеканена из серебра и будет посвящена Архистратигу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость. Там отметили:

Она получит название "Архистратиг Михаил".

Проба серебра, из которого отчеканят монету, составит 999.

Вместе с тем, о новых 10 грн известно немного – лишь то, что:

Монета будет выпущена тиражом до 15 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 38,6 мм.

Масса драгоценного металла в чистоте составит 31,1 г.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. В процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска. Тем не менее, украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

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