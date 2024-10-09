Старую 1 копейку можно продать за большие деньги: за какую заплатят больше 10 тысяч

Некоторые украинские монеты могут принести своим владельцам большие деньги. При этом номинал роли не играет – тысячи гривен можно получить даже за 1 копейку.

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Так, за экземпляр 1992 года разновидности 1.35АА могут заплатить более 11 000 грн, сообщают специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Эту монету отличают:

ступенчатая верхушка правого верхнего листа;

маленькие ягоды.

А за 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ на специализированных аукционах могут заплатить от 4 000 до 14 000 грн. Узнать такую монету можно по:

округлой верхушке правого верхнего листа;

большим ягодам.

Ценятся и 1-копеечные монеты 1996 года. Так:

разновидность 1БА с большими ягодами можно продать по цене от 1 300 грн до 2 000 грн;

разновидность 1БВ с маленькими ягодами – от 2 500 грн до 3 000 грн.

"Копейка 1996 г. встречалась не только в наборах НБУ, иногда ее находили в обращении. Однако монеты из обращения дешевле, чем копейки из набора", – рассказывают нумизматы.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года – различных номиналов. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.

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