НБУ выводит из обращения монеты: какие копейки подлежат изъятию
Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года – различных номиналов. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.
Об этом OBOZ.UA рассказал редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач. Он объяснил, что ценятся:
- только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота;
- редкие экземпляры.
Обычные оборотные украинские монеты сокровищем не станут – из-за своей "простоты" и массовости. Причем даже через несколько лет – ведь их все равно будет много у других украинцев.
"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение", – констатировал он.
В качестве примера эксперт привел случай из своей практики. "Как-то мужчина говорит, мол, отложу 10 копеек – племяннику подарю. Но это обычная монета, она не будет стоить дорого. Даже столетней давности монеты не все чего-то стоят", – резюмировал Ткач.
Какие монеты выводят из оборота
Нацбанк выводит из оборота сразу несколько номиналов копеек, выпущенных до 2003 года. Это, в частности:
- 1 копейка;
- 2 копейки;
- 5 копеек;
- 25 копеек.
Впрочем, точная дата этого пока не определена. Как рассказали в самом НБУ, эти монеты можно будет обменять:
- до конца действия военного положения;
- в течение трех месяцев после его прекращения.
"В обращении еще остается почти 7,2 млрд монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек", – рассказали в Нацбанке.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету в 5 грн. Она посвящена обретению украинским боксером Александром Усиком статуса абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, чего в мире бокса не случалось более 20 лет.
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