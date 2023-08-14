Спал на лестнице и выпрашивал еду: как британец превратился из подростка-попрошайки в мультимиллионера

Британец Саймон Сквибб в подростковом возрасте столкнулся с семейной трагедией. Ему пришлось спать на лестничной клетке и заниматься попрошайничеством. Но теперь Сквибб – мультимиллионер, и его новая цель – помочь другим достичь своих бизнес-целей.

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Мир Саймона рухнул, когда ему было 15 лет. Тогда Сквибб ушел без дома и не мог найти работу, пишет The Guradian.

Его семья, которая до того считалась представителями среднего класса, полностью разорилась. Отец внезапно скончался от сердечного приступа, после чего Саймон поссорился с матерью и сбежал из дома, оставив трех своих братьев и сестер.

"Это было время скорби, и я ушел ни с чем – не было даже сумки. Не было ни денег, ни имущества. Я просил еды и денег. Я спал в парке, потом на лестничной клетке", – вспоминает Саймон, которому сейчас 49 лет.

Именно во время очередной ночевки на лестнице Саймону пришла в голову идея открыть собственный бизнес. Сквибб начал искать в округе шикарные особняки с запущенными садами, стучаться в них и предлагать хозяевам услуги садовника.

Со временем Сквибб открыл садоводческую фирму. Этот мини-бизнес помог Саймону встать на ноги, а также подарил бесценный опыт.

"Я смотрю на это почти как на позитивное время. У меня был шанс открыть себя. Я понял, что мне не нужны вещи. Я перешел в режим выживания, и в моем мозгу проснулся предпринимательский мускул все важные вещи, которым не учат в школе: как управлять деньгами, как начать бизнес, как выжить", – рассказал миллионер.

С тех пор Саймон запустил 18 предприятий, а также инвестировал еще в 76. Не все его бизнес-проекты были успешными, и приносили не только прибыль, но и крупные расходы. Однако, как говорит сам Сквибб, тяжелая юность научила его не зацикливаться на потерях и продолжать работу.

Теперь мультимиллионер намеревается помочь другим подняться по карьерной лестнице. Для этого он купил в Лондоне лестничную клетку в 7 пролетов и собирается бесплатно предоставлять это пространство начинающим бизнесменам в качестве офиса, склада или магазина.

"Когда я увидел лестницу на продажу, в ней было что-то такое, что меня действительно зацепило... Вся эта идея "купи недвижимость и сдай ее в аренду" наносит ущерб обществу, и я не собираюсь способствовать этому" – сказал он.

Кроме того, Саймон часто останавливает людей на улицах и спрашивает, каким бы был бизнес их мечты. На вопросах он не останавливается – авторам некоторых идей он переводит по несколько сотен или даже тысяч фунтов стерлингов, чтобы люди могли начать воплощать свои мечты.

"Кажется, у каждого есть бизнес-мечта. Но они не верят в себя. Они отложили это. Так что встреча со мной может показаться божественным вмешательством — опять же, судьбой — и вот они уже берут и делают", – объяснил свою логику Сквибб.

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