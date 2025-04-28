Сколько заработали украинские модели OnlyFans: в налоговой назвали сумму

Украинские модели, работающие на платформе OnlyFans, заработали 111 млн долларов за 2020-2022 годы. При этом согласно данным налоговиков, модели оспаривают в административном и судебном порядке начисленные им 14,5 млн грн налогов. А сумма долга по результатам проверок составляет 14,7 млн грн.

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Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко. Он отметил:

в настоящее время идут 606 налоговых проверок моделей;

запланировано еще 346 документальных проверок.

"Также мы направили 5 126 запросов налогоплательщикам. 748 человек подали налоговые декларации. Сумма задекларированного ими дохода – 356 млн грн", – говорится в сообщении.

В целом же, подчеркнул Кравченко, в 2020-2022 годах от размещения контента на OnlyFans получали доходы 5 435 украинцев. При этом суммарно у них было 7 036 зарегистрированных аккаунтов – ведь платформа позволяет регистрировать несколько аккаунтов на одного человека.

"Мы провели 759 документальных проверок. Сумма денежного обязательства составляет более 250 млн грн", – рассказал он.

Вместе с тем, Кравченко отказался давать оценку сложившейся ситуации, когда с одной стороны, государство признает преступлением размещение контента, преимущественно размещаемого на OnlyFans, а с другой – просит уплатить налоги с доходов, полученных от такой деятельности. Также он не стал объяснять, откроют ли против модели уголовное производство, если она подаст декларацию о доходах, полученных от размещения порнографического контента

"Я не орган досудебного расследования, я – глава ГНС. У меня есть информация, что резиденты Украины получают доход и по закону они должны платить налог. Некоторые из этих лиц зарегистрировали "ФОПы" и платят добровольные налоги. ... Я не имею права зарегистрировать уголовное производство. Я не специалист по всему", – подчеркнул он.

В то же время, Кравченко уверен: все субъекты хозяйствования, получившие доход, уплатят налог. При чем "либо добровольно, либо после суда, либо после документальных проверок".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы, продающие личные вещи на интернет-площадках не подвергаются штрафам или другим методам воздействия со стороны Госналоговой службы. Налоговики работают только с теми, кто в больших масштабах продает новые вещи и не уплачивает с этого налогов на миллионы гривен. В других случаях "письма счастья" от налоговиков украинцам не приходят.

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