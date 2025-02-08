Сколько украинцы будут платить за доставку газа: для кого увеличили суммы в платежках и что нужно знать

В Украине после остановки транзита российского газа по украинской ГТС сетью в очередной раз распространяются ложные сообщения о якобы существенном росте тарифов на доставку газа для бытовых потребителей. На самом деле тариф не изменился для населения, однако суммы в платежках для некоторых потребителей могут перечислить.

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Об этом сообщает издание "ГазПравда". Так, мораторий на повышение тарифов на услуги по распределению природного газа для населения продолжает действовать во время военного положения в Украине и еще в течение шести месяцев после его отмены. Напоминаем, что действие военного положения в государстве продлено до 5 мая 2025 года.

То есть, для населения тарифы на доставку газа в 2025 году не возрастут. Суммы в платежках могут измениться только за счет объема газа, потребленного в течение прошлого газового года. Именно на его основе вам будут считать платежки в новом году. Подробно, как сосчитать приблизительную сумму за распределение газа самостоятельно мы рассказывали в одном из предыдущих обзоров.

Для кого распределение может подорожать?

Следовательно, предлагаемые тарифные изменения касаются не населения, а других категорий потребителей, в том числе предприятий, учреждений, организаций, предоставлятелей коммунальных услуг. Для них действие моратория на рост тарифа на доставку газа истекло еще 30 июня 2024 года.

Именно в конце июня прошлого года вступили в силу внесенные Верховной Радой изменения в статью 1 Закона Украины № 2479 "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и последующего возобновления их функционирования".

Так что, если новые проекты тарифов одобрят, не бытовым потребителям действительно следует ожидать удорожания распределения природного газа.

Доставка может и подешеветь?

Для бытовых потребителей нескольких областей доставка газа может даже подешеветь. По крайней мере, такой вариант предлагается НКРЭКУ. Речь идет о Донецкой и Черниговской области. В обнародованных регулятором проектах постановлений тарифы для операторов этих двух областей ниже действующих на сегодняшний день. Поэтому в случае утверждения их абонентам следует ожидать снижения стоимости услуги распределения природного газа.

Впрочем, когда именно это произойдет, пока неизвестно. Есть только плановые тарифы операторов ГРМ. Точную цифру и дату, с которой эти тарифы начнут действовать, узнаем только после официального принятия НКРЭКУ постановлений об установлении тарифов на услуги распределения природного газа для каждого оператора ГРМ.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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