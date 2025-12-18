Скандалы, большые деньги, элитные машины и люксовая недвижимость: что известно о кандидатах на должность главы Гостаможенной службы
Заявление на участие в конкурсе на занятие должности главы Государственной таможенной службы Украины подали более 40 человек, из которых было допущено 38. Среди них – действующие таможенники, антикоррупционеры, менеджеры и т.п.
С полным списком кандидатов на главного таможенника страны можно ознакомиться на сайте Кабмина. OBOZ.UA выяснил, кем они работают, сколько заработают, чем владеют и в какие скандалы попадали.
Кто претендует на должность главы Гостаможенной службы
- Ярослав Савченко.
Как сообщает Середич.info, он – менеджер ООО "ЮТ Компани". По данным YouControl, основным видом ее деятельности указана неспециализированная оптовая торговля.
Сама же "ЮТ Компани" позиционирует себя как борца за прозрачный и эффективный процесс госзакупок.
Широкой же общественности она стала известна после того, как в мае 2024 года стала первым представителем крупного ритейла на рынке продуктов для ВСУ. А потом – в июне 2024-го – не смогла подтвердить финансовую состоятельность для продолжения поставок продуктов для армии.
- Александр Федоришин.
Он, по данным Середич.info, является первым заместителем директора компании "Спецтехноэкспорт". Это дочернее предприятие государственной компании "Укрепецэкспорт". Занимается же "Спецтехноэкспорт", как указано на его сайте, "экспортно-импортными отношениями на мировом рынке продукции и услуг военного и двойного назначения".
Федоришин же, по его декларации, живет в Киеве в квартире на почти 167 кв. м, которую купил в 2017 году за 1,035 млн грн. А в 2024 году на его жену было зарегистрировано люксовое авто AUDI Q5 2020 г.в. стоимостью 1,09 млн грн.
Заработал же Федоришин в 2024 году среди прочего 4,24 млн грн на занятии предпринимательской деятельностью. А его жена – 2,31 млн грн. При этом наличными кандидат на главного таможенника страны хранит 130 тыс. долларов и 400 тыс. грн.
- Андрей Баранов.
Он, отмечается, является председателем правления ОО "Украинское военное движение". До этого воевал в Донецкой области, а в начале 2025 года был демобилизован по состоянию здоровья.
- Михаил Мирошниченко.
До августа 2025 года был начальником отдела материально-технического снабжения ООО "Днепровский электромеханический завод". В марте 2025 года это предприятие было выбрано Нацагентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) для производственного комплекса "Укртранспневматика" на Сумщине, принадлежавшего российской компании "Транспневматика".
- Орест Мандзий.
Руководитель одного из подразделений детективов НАБУ.
- Сергей Буяльский.
Начальник Донецкой таможни. Согласно декларации его семья владеет рядом объектов недвижимости в Винницкой области (квартиры, дом, земельный участок, гаражи), а сам он в 2024 году получил почти 1 млн грн зарплаты.
В медиа же у Буяльского репутация неоднозначная. В частности, сообщает evocation.info, ранее он возглавлял Винницкую таможню, где отличился "не только работой, но и коррупционными скандалами".
"Когда Буяльского назначили временно исполняющим обязанности председателя Винницкой таможни, вскрылись факты "крышевания" автоперевозчиков, которые должны были платить Сергею "процент" за беспрепятственный пропуск автомобилей в Украину", – говорится в сообщении.
А до этого, в 2010 году, по сообщению "Политической арены Виннитчины", Буяльский был избран депутатом областного совета от "Партии регионов".
- Анна Чернуцкая.
Руководитель одного из департаментов НАПК. Согласно декларации в 2024 году приобрела люксовое авто TOYOTA HIGHLANDER 2024 г. в. за 2,57 млн грн. А заработала в тот год она 1,77 млн грн. А еще получила 683,9 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества.
Впрочем, муж Чернуцкой получил 1,499 млн грн зарплаты. А также более 1 млн грн от предпринимательской деятельности.
- Юрий Заник.
Главный государственный инспектор Гостаможслужбы. Согласно декларации Заник владеет 12 объектами недвижимости и заработал в 2024 году 577,8 тыс. грн. А вот жена за занятие независимой профессиональной деятельностью получила значительно больше – 1,857 млн грн.
Авто же у Заников, уверяется, одно – SKODA OCTAVIA A7 2019 г. в. Его купили в начале 2024 года за 480 тыс. грн.
- Владислав Суворов.
Заместитель председателя Гостаможслужбы, который в начале октября 2025 года, по декларации, купил новенькую TOYOTA RAV-4 HYBRID за более чем 2 млн грн. Также он с 2011 года владеет квартирой на Киевщине на 53,3 "квадрата", а кроме того, с начала 2024 года вместе с семьей бесплатно живет в квартире в Киеве на 101 кв. м.
Записана она, а также паркоместо на 17 кв. м. на родственницу Суворова. Она, по данным СМИ, "не ведет предпринимательской деятельности, не является учредительницей компаний и не имеет задекларированных доходов, которые могли бы позволить ей приобрести такую дорогую недвижимость".
Кроме того, отмечается, сама квартира расположена в "престижном жилом комплексе Greenville Park в центре Киева". И "на сайтах с объявлениями недвижимости "коробки" аналогичной площади в этом комплексе стоят не менее 230 тыс. долларов (на лето-2025. – Ред.)".
- Ольга Корх.
О ней писали, что она, будучи т.н. "ГАК "Автомобильные дороги Украины" (где, по декларации, в 2024 году заработала почти 1,5 млн грн), провернула схему на десятки миллионов гривен.
"ГП "Винницкий Облавтодор" в 2022 году проводит 6 публичных закупок на общую сумму 90 млн грн. На все тендеры дает "добро" Ольга Михайловна Корх. Неожиданно побеждает во всех тендерах предприятие "Альянс Профи Групп", которое непосредственно связано с ГП "Винницкий Облавтодор", которое, в свою очередь, аффилированное с Ольгой Корх", – говорится в материале.
- Даниил Меньшиков.
И .о. председателя Госавиаслужбы. У него и женщины, с которой он проживает, задекларировано 15 объектов недвижимости. Также она владеет коллекцией ювелирных изделий, произведений искусства и часов. А еще на нее в 2023 году было оформлено люксовое авто PORSCHE CAYENNE 2023 г. в. за 6,66 млн грн.
Сам же Меньшиков известен тем, что в сентябре 2022 года ГБР провело у него обыски как у бывшего руководителя Львовской таможни по делу, связанному с незаконным освобождением от уплаты таможенных платежей за ввозимые из-за границы автомобили. Однако до подозрения дело не дошло.
- Иван Керезвас.
И. о. начальника Львовской таможни. Ранее он стал фигурантом журналистского расследования о контрабандных схемах.
"Схема заключается в том, что заранее готовятся фальшивые документы. Затем ряд фирм-импортеров декларируют на таможне неликвидный товар, хотя везут совсем другое – ценный товар... Фуры этих импортеров заходят через Львов и Волынь, где на смене во время оформлений находятся служащие таможенного поста "Городок" ... а их кураторами "сверху" выступают руководители таможни Львовской области Иван Керезвас и Волынской таможни Дмитрий Стасенко", – говорится в материале.
- Иван Яромий.
Начальник столичного округа Государственной экологической инспекции, который хранит 40 тыс. евро наличными, а его жена – 160 тыс. долларов.
- Иван Бережнюк.
Начальник Хмельницкой таможни. Это таможенник со стажем – до назначения на эту должность он был главой Житомирской таможни.
За прошлый год Бережнюк, согласно декларации, получил почти 800 тыс. грн зарплаты. А также почти 271 тыс. грн пенсии.
- Павел Сыч.
Первый заместитель начальника Киевской таможни. В конце 2022 года его жена приобрела дом на Киевщине на 323,7 кв. м за 3,31 млн грн. А еще – ряд земельных участков: на 920 "квадратов" за 2,735 млн грн, на 1000 "квадратов" за 2,973 млн грн и 20 кв. м за 4,162 тыс. грн.
Также на жену таможенника в 2024 году записали люксовое авто TOYOTA RAV-4 HYBRID 2020 г. в. Стоимость его не указывается, но сейчас такое, по данным auto.ria, можно купить по цене до 45 тыс. долларов.
Это – первая часть материала о кандидатах на должность главы Гостаможенной службы. Об остальных читайте в следующей публикации OBOZ.UA.
Как сообщал OBOZ.UA, по словам журналиста Евгения Плинского, на границе Украины сложилась критическая ситуация из-за контрабанды. В частности, отмечает он, преступники заручились поддержкой правоохранителей, которые обеспечивают "режим тишины" во время нелегального ввоза импорта, и таможенников, которые закрывают глаза на нарушения, поэтому есть основание утверждать об отсутствии экономической границы.
