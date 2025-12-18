Скандалы, большые деньги, элитные машины и люксовая недвижимость: что известно о кандидатах на должность главы Гостаможенной службы

Заявление на участие в конкурсе на занятие должности главы Государственной таможенной службы Украины подали более 40 человек, из которых было допущено 38. Среди них – действующие таможенники, антикоррупционеры, менеджеры и т.п.

С полным списком кандидатов на главного таможенника страны можно ознакомиться на сайте Кабмина. OBOZ.UA выяснил, кем они работают, сколько заработают, чем владеют и в какие скандалы попадали.

Кто претендует на должность главы Гостаможенной службы

Ярослав Савченко.

Как сообщает Середич.info, он – менеджер ООО "ЮТ Компани". По данным YouControl, основным видом ее деятельности указана неспециализированная оптовая торговля.

Сама же "ЮТ Компани" позиционирует себя как борца за прозрачный и эффективный процесс госзакупок.

Широкой же общественности она стала известна после того, как в мае 2024 года стала первым представителем крупного ритейла на рынке продуктов для ВСУ. А потом – в июне 2024-го – не смогла подтвердить финансовую состоятельность для продолжения поставок продуктов для армии.

Александр Федоришин.

Он, по данным Середич.info, является первым заместителем директора компании "Спецтехноэкспорт". Это дочернее предприятие государственной компании "Укрепецэкспорт". Занимается же "Спецтехноэкспорт", как указано на его сайте, "экспортно-импортными отношениями на мировом рынке продукции и услуг военного и двойного назначения".

Федоришин же, по его декларации, живет в Киеве в квартире на почти 167 кв. м, которую купил в 2017 году за 1,035 млн грн. А в 2024 году на его жену было зарегистрировано люксовое авто AUDI Q5 2020 г.в. стоимостью 1,09 млн грн.

Заработал же Федоришин в 2024 году среди прочего 4,24 млн грн на занятии предпринимательской деятельностью. А его жена – 2,31 млн грн. При этом наличными кандидат на главного таможенника страны хранит 130 тыс. долларов и 400 тыс. грн.

Андрей Баранов.

Он, отмечается, является председателем правления ОО "Украинское военное движение". До этого воевал в Донецкой области, а в начале 2025 года был демобилизован по состоянию здоровья.

Михаил Мирошниченко.

До августа 2025 года был начальником отдела материально-технического снабжения ООО "Днепровский электромеханический завод". В марте 2025 года это предприятие было выбрано Нацагентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) для производственного комплекса "Укртранспневматика" на Сумщине, принадлежавшего российской компании "Транспневматика".

Орест Мандзий.

Руководитель одного из подразделений детективов НАБУ.

Сергей Буяльский.

Начальник Донецкой таможни. Согласно декларации его семья владеет рядом объектов недвижимости в Винницкой области (квартиры, дом, земельный участок, гаражи), а сам он в 2024 году получил почти 1 млн грн зарплаты.

В медиа же у Буяльского репутация неоднозначная. В частности, сообщает evocation.info, ранее он возглавлял Винницкую таможню, где отличился "не только работой, но и коррупционными скандалами".

"Когда Буяльского назначили временно исполняющим обязанности председателя Винницкой таможни, вскрылись факты "крышевания" автоперевозчиков, которые должны были платить Сергею "процент" за беспрепятственный пропуск автомобилей в Украину", – говорится в сообщении.

А до этого, в 2010 году, по сообщению "Политической арены Виннитчины", Буяльский был избран депутатом областного совета от "Партии регионов".

Анна Чернуцкая.

Руководитель одного из департаментов НАПК. Согласно декларации в 2024 году приобрела люксовое авто TOYOTA HIGHLANDER 2024 г. в. за 2,57 млн грн. А заработала в тот год она 1,77 млн грн. А еще получила 683,9 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества.

Впрочем, муж Чернуцкой получил 1,499 млн грн зарплаты. А также более 1 млн грн от предпринимательской деятельности.

Юрий Заник.

Главный государственный инспектор Гостаможслужбы. Согласно декларации Заник владеет 12 объектами недвижимости и заработал в 2024 году 577,8 тыс. грн. А вот жена за занятие независимой профессиональной деятельностью получила значительно больше – 1,857 млн грн.

Авто же у Заников, уверяется, одно – SKODA OCTAVIA A7 2019 г. в. Его купили в начале 2024 года за 480 тыс. грн.

Владислав Суворов.

Заместитель председателя Гостаможслужбы, который в начале октября 2025 года, по декларации, купил новенькую TOYOTA RAV-4 HYBRID за более чем 2 млн грн. Также он с 2011 года владеет квартирой на Киевщине на 53,3 "квадрата", а кроме того, с начала 2024 года вместе с семьей бесплатно живет в квартире в Киеве на 101 кв. м.

Записана она, а также паркоместо на 17 кв. м. на родственницу Суворова. Она, по данным СМИ, "не ведет предпринимательской деятельности, не является учредительницей компаний и не имеет задекларированных доходов, которые могли бы позволить ей приобрести такую дорогую недвижимость".

Кроме того, отмечается, сама квартира расположена в "престижном жилом комплексе Greenville Park в центре Киева". И "на сайтах с объявлениями недвижимости "коробки" аналогичной площади в этом комплексе стоят не менее 230 тыс. долларов (на лето-2025. – Ред.)".

Ольга Корх.

О ней писали, что она, будучи т.н. "ГАК "Автомобильные дороги Украины" (где, по декларации, в 2024 году заработала почти 1,5 млн грн), провернула схему на десятки миллионов гривен.

"ГП "Винницкий Облавтодор" в 2022 году проводит 6 публичных закупок на общую сумму 90 млн грн. На все тендеры дает "добро" Ольга Михайловна Корх. Неожиданно побеждает во всех тендерах предприятие "Альянс Профи Групп", которое непосредственно связано с ГП "Винницкий Облавтодор", которое, в свою очередь, аффилированное с Ольгой Корх", – говорится в материале.

Даниил Меньшиков.

И .о. председателя Госавиаслужбы. У него и женщины, с которой он проживает, задекларировано 15 объектов недвижимости. Также она владеет коллекцией ювелирных изделий, произведений искусства и часов. А еще на нее в 2023 году было оформлено люксовое авто PORSCHE CAYENNE 2023 г. в. за 6,66 млн грн.

Сам же Меньшиков известен тем, что в сентябре 2022 года ГБР провело у него обыски как у бывшего руководителя Львовской таможни по делу, связанному с незаконным освобождением от уплаты таможенных платежей за ввозимые из-за границы автомобили. Однако до подозрения дело не дошло.

Иван Керезвас.

И. о. начальника Львовской таможни. Ранее он стал фигурантом журналистского расследования о контрабандных схемах.

"Схема заключается в том, что заранее готовятся фальшивые документы. Затем ряд фирм-импортеров декларируют на таможне неликвидный товар, хотя везут совсем другое – ценный товар... Фуры этих импортеров заходят через Львов и Волынь, где на смене во время оформлений находятся служащие таможенного поста "Городок" ... а их кураторами "сверху" выступают руководители таможни Львовской области Иван Керезвас и Волынской таможни Дмитрий Стасенко", – говорится в материале.

Иван Яромий.

Начальник столичного округа Государственной экологической инспекции, который хранит 40 тыс. евро наличными, а его жена – 160 тыс. долларов.

Иван Бережнюк.

Начальник Хмельницкой таможни. Это таможенник со стажем – до назначения на эту должность он был главой Житомирской таможни.

За прошлый год Бережнюк, согласно декларации, получил почти 800 тыс. грн зарплаты. А также почти 271 тыс. грн пенсии.

Павел Сыч.

Первый заместитель начальника Киевской таможни. В конце 2022 года его жена приобрела дом на Киевщине на 323,7 кв. м за 3,31 млн грн. А еще – ряд земельных участков: на 920 "квадратов" за 2,735 млн грн, на 1000 "квадратов" за 2,973 млн грн и 20 кв. м за 4,162 тыс. грн.

Также на жену таможенника в 2024 году записали люксовое авто TOYOTA RAV-4 HYBRID 2020 г. в. Стоимость его не указывается, но сейчас такое, по данным auto.ria, можно купить по цене до 45 тыс. долларов.

Это – первая часть материала о кандидатах на должность главы Гостаможенной службы. Об остальных читайте в следующей публикации OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам журналиста Евгения Плинского, на границе Украины сложилась критическая ситуация из-за контрабанды. В частности, отмечает он, преступники заручились поддержкой правоохранителей, которые обеспечивают "режим тишины" во время нелегального ввоза импорта, и таможенников, которые закрывают глаза на нарушения, поэтому есть основание утверждать об отсутствии экономической границы.

