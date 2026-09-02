Швеция платит иностранцам до 55 тыс. евро за возвращение на родину: получат ли деньги украинцы

Швеция резко увеличила выплаты мигрантам, которые добровольно решают покинуть страну и навсегда переехать в государство, где они имеют право жить. В 2026 году один совершеннолетний может получить около 32 тыс. евро, а максимальная сумма для домохозяйства составляет примерно 55 тыс. евро. Впрочем, украинцы с видом на жительство по временной защите не имеют права на эту выплату. Гражданин Украины может подпадать под программу, если у него есть другой тип разрешения на проживание, соответствующий условиям.

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Также деньги не получат те, кто переезжает в другие страны ЕС или Европейской экономической зоны (в нее также входят Исландия, Лихтенштейн и Норвегия), а также лица, подлежащие принудительной депортации. Об этом пишет Blic.

В целом программу существенно расширили с 1 января 2026 года. Шведские власти объясняют это желанием создать финансовый стимул для добровольного возвращения людей, которые не смогли достаточно интегрироваться в стране.

Что это означает для украинцев

Для большинства украинцев, находящихся в Швеции именно по программе временной защиты, эта выплата недоступна. В то же время граждане Украины, которые проживают в Швеции на другом основании, например имеют статус беженца или разрешение, связанное с международной защитой, могут подпадать под условия программы.

В таком случае решающим является не гражданство, а тип разрешения на проживание, дата его получения и соответствие другим требованиям. Украинцам, которые рассматривают возвращение, следует отдельно проверить свой миграционный статус в Шведском миграционном агентстве.

Добровольный выезд по программе означает окончательное возвращение и может повлиять на действие шведского разрешения на проживание. Если после получения средств человек захочет снова переехать в Швецию, ему могут отказать во въезде или потребовать вернуть выплаченные деньги.

Сколько платит Швеция за возвращение

Размер выплаты зависит от состава семьи:

350 тыс. шведских крон (около 32 тыс. евро) – на одного взрослого;

– на одного взрослого; 25 тыс. крон (около 2,3 тыс. евро) – на каждого ребенка;

– на каждого ребенка; до 500 тыс. крон (около 46 тыс. евро) – для супругов или партнеров, проживающих вместе;

– для супругов или партнеров, проживающих вместе; до 600 тыс. крон (около 55 тыс. евро) – на все домохозяйство.

Раньше выплата была значительно меньше: взрослый мог получить лишь 10 тыс. крон. Таким образом, максимальную сумму для одного взрослого человека увеличили в 35 раз.

Деньги не выдают сразу в полном объеме. 20% суммы выплачивают после одобрения заявки, когда человек еще находится в Швеции. Еще 40% можно получить после прибытия в страну переселения, а последние 60% – не ранее чем через 15 месяцев после выезда, если шведское разрешение на проживание к этому времени уже утратило силу или было отозвано.

Программа рассчитана на иностранцев, которые уже имеют право на проживание в Швеции и хотят навсегда переехать в свою страну или другое государство, где они имеют право жить.

Основное требование – разрешение на проживание должно быть выдано 12 сентября 2024 года или ранее. Право на выплату, в частности, могут иметь люди со статусом беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, квотные беженцы, а также некоторые категории их родственников.

Зачем Швеция ввела такие выплаты

Программа добровольного возвращения существует в Швеции еще с 1984 года, но раньше ею пользовались очень мало. Правительство решило резко увеличить сумму, чтобы сделать возвращение финансово более привлекательным для людей, которые хотят начать жизнь в другой стране.

Шведские власти также заявляют, что новые правила должны снизить риски мошенничества. Миграционное агентство получило дополнительные инструменты для проверки заявителей, в частности доступ к определенной информации из реестров судимостей и подозреваемых в преступлениях.

При этом подача заявки сама по себе не означает автоматического лишения человека статуса защиты или вида на жительство. Миграционное агентство рассматривает каждое дело отдельно.

Как сообщал OBOZ.UA, с лета 2026 года украинцам и другим иностранцам стало сложнее получить гражданство Швеции. Новые правила предусматривают увеличение требований к сроку проживания, а также тесты на знание языка, шведского общества и культуры.

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