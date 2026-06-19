Штрафы "за воду" хотят повысить в 40 раз: будут ли наказывать украинцев за домашние колодцы

В Украине планируют в 40 раз увеличить штрафы за незаконное бурение скважин, самовольный забор воды и нарушение правил ее учета. Более строгие правила контроля намерены ввести из-за рисков истощения водоемов и проблем с водоснабжением в регионах. Однако для большинства граждан нововведения не создадут дополнительных трудностей –обычные домашние колодцы частных домохозяйств под лицензирование или новые сборы не подпадают.

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Речь идет о правительственном проекте закона № 15096 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью усиления ответственности в сфере охраны и рационального использования вод и воспроизводства водных ресурсов". В Верховной Раде также зарегистрирован альтернативный ему документ под номером № 15096-1.

Это уже точно? Нет. Ни один из этих документов по состоянию на 19 июня 2026 года не прошел даже первого чтения. Поэтому пока это лишь предложения правительства.

Главное, что нужно знать

Предлагается существенное повышение штрафов. За самовольное водопользование, забор воды без разрешений или незаконное бурение скважин штраф хотят установить на уровне 3400–5100 грн. Это в 37,5-40 раз выше действующих штрафов в 85-136 грн.

За самовольное водопользование, забор воды без разрешений или незаконное бурение скважин штраф хотят установить на уровне 3400–5100 грн. Это действующих штрафов в 85-136 грн. В законопроектах прописаны новые виды нарушений. В частности, предусмотрена административная ответственность за предоставление недостоверных данных при государственном учете вод, несоблюдение лимитов специального водопользования и разрушение русел рек во время строительных работ.

В частности, предусмотрена административная ответственность за предоставление недостоверных данных при государственном учете вод, несоблюдение лимитов специального водопользования и разрушение русел рек во время строительных работ. Статус бытовых колодцев планируется изменить. Нормы документа проводят разграничение между промышленным и бытовым использованием ресурсов. В случае принятия документа использование подземных вод для собственных нужд частных домохозяйств не будет относиться к специальному водопользованию, поэтому оформление дополнительных разрешений на обычные колодцы не потребуется.

Правила пользования водой: что именно предлагает Кабмин

Законопроект предусматривает системный пересмотр наказаний за нарушение водного законодательства. Правительство выделяет несколько ключевых направлений, где контроль будет существенно усилен:

Незаконное обустройство скважин и забор воды

Речь идет о бурении новых объектов для добычи подземных вод без соответствующей разрешительной документации или согласования с профильными органами. Это будет наказываться максимальными штрафами. Это касается также использования рек и других природных водоемов для промышленных или сельскохозяйственных нужд без официального оформления.

Нарушение учета ресурсов

Административная ответственность вводится за предоставление недостоверных данных при государственном учете вод и за несоблюдение лимитов, установленных в разрешениях на специальное водопользование.

Вмешательство в гидрологические объекты

Отдельно будут наказывать за несогласованное изменение или разрушение естественных русел рек. Это может происходить при проведении строительных работ.

Главная причина таких мер – утрата действующими штрафами любого сдерживающего эффекта. Как свидетельствует пояснительная записка, мизерные суммы штрафов привели к тому, что государство фактически не контролирует реальные объемы потребления, особенно когда речь идет о крупных промышленных объектах нелегального водозабора и аграрном секторе.

Из-за неконтролируемого использования подземных и поверхностных вод в некоторых регионах обостряются проблемы с водоснабжением, а природные водоемы истощаются. Поэтому в случае принятия законопроекта проверки станут более строгими, а особое внимание контролирующие органы будут уделять предприятиям, использующим большие объемы ресурсов без официальных документов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам, у которых установлены счетчики электроэнергии, грозят штрафы. Впрочем, избежать наказания можно, соблюдая простые правила.

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