Штрафы "за красивые фото": фотосессии в маках могут обернуться для украинцев потерей десятков тысяч гривен

Украинцы массово начали использовать маковые поля как локации для фотосессий, но эти участки являются частной сельскохозяйственной собственностью, а не "дикими" декорациями. За вытаптывание посевов предусмотрены штрафы и возмещение убытков, которые могут достигать десятков тысяч гривен, а в сложных случаях даже судебные иски с большими суммами.

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OBOZ.UA исследовал, что грозит украинцам за красивые фотографии в социальных сетях. В последние недели пользователи соцсетей активно делятся фотографиями с маковых полей, в частности вблизи Львова и в других регионах Украины.

Массовый тренд быстро превратился в проблему, ведь люди приезжают целыми семьями, заходят в посевы, вытаптывают растения и используют поле как бесплатную фотозону. "ВОЗЛЕ ЛЬВОВА ЛЮДИ ПРЕВРАТИЛИ МАКОВОЕ ПОЛЕ В ФОТОЗОНУ. Посетители массово заходят в посевы ради красивых кадров и вытаптывают урожай", – пишут украинцы в социальных сетях.

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По словам фермеров, повреждение даже небольшой части поля приводит к прямым финансовым потерям, ведь растения уже не восстанавливаются, а урожайность падает. Один из владельцев поля, по словам местных жителей, был вынужден лично дежурить на участке и просить людей не уничтожать посевы. Он отмечает, что выращивает культуру не для "эстетики", а для производственных нужд, в частности для изготовления масла.

Главная ошибка многих посетителей заключается в том, что они воспринимают цветущие участки как природные локации без владельца. На самом деле большинство таких полей является частной или арендованной землей, которая используется аграриями в рамках официального сельскохозяйственного производства.

Фермеры вкладывают значительные средства в семена, обработку почвы, технику и уход за посевами. В случае с маком речь идет не о дикорастущих цветах, а о культурном растении, выращенном с конкретной экономической целью. Каждый вытоптанный метр поля – прямые убытки бизнеса, который может потерять часть или даже весь урожай.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), повреждение посевов может иметь не только моральные, но и серьезные правовые последствия. В случае фиксации ущерба владельцем или правоохранителями нарушителям может грозить:

административная ответственность;

За умышленное повреждение или уничтожение сельскохозяйственных посевов предусмотрены штрафы согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях. Кроме штрафа, виновные лица обязаны компенсировать полную стоимость нанесенного ущерба. В случае массовых фотосессий с техникой или большим количеством людей суммы могут достигать десятков тысяч гривен.

уголовная ответственность в случае значительного ущерба;

Если убытки являются существенными или нанесенные группой лиц, дело может быть переквалифицировано в уголовную плоскость как умышленное повреждение имущества. В таком случае суд может обязать возмещать не только потерянный урожай, но и упущенную выгоду фермерского хозяйства – суммы могут достигать сотен тысяч гривен.

отдельные нюансы по выращиванию мака.

В Украине выращивание мака регулируется законодательством, поэтому любой несанкционированный сбор растений или их частей может трактоваться как нарушение. В некоторых случаях это также может привести к дополнительным штрафам или даже ограничению свободы, в зависимости от обстоятельств.

Отдельные свидетельства с мест событий показывают, что ситуация выходит за пределы обычных туристических фотолокаций. По словам очевидцев, фермеры вынуждены лично контролировать доступ к своим участкам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам готовят новые правила безопасности на дорогах, которые будут предусматривать более жесткую ответственность за систематическое превышение скорости и другие повторные нарушения ПДД. Также впервые планируется комплексно урегулировать использование электросамокатов и другого легкого электротранспорта, для которого до сих пор нет четких правил движения.

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