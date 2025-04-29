Штрафы могут возрасти в 50 раз: за что в Раде хотят наказывать украинцев еще сильнее

Народные депутаты предлагают усилить административную ответственность за правонарушения на территориях и объектах природно-заповедного фонда. Штрафы за такие нарушения могут взлететь в 50 раз.

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Соответствующая норма прописана в правительственном законопроекте №11309. 29 апреля он был принят за основу голосами 234 нардепов.

Этот законопроект должен учесть новые экологические ограничения на проезд механических транспортных средств (в частности, мотоциклов, квадроциклов и багги) на заповедной территории. Это станет шагом на пути полного запрета джипинга в украинских заповедниках, поскольку законопроект предусматривает значительно более высокие штрафы за нарушение правил охраны и использования заповедных территорий:

для физических лиц – от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн;

для должностных лиц – от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн.

"Без обновления политики штрафов есть риски, что потенциальные правонарушители смогут игнорировать новые правила, ведь сегодня размер штрафа для граждан составляет от 153 до 408 грн., а для должностных лиц – от 255 до 510 грн. Такие суммы не выполняют превентивную функцию. К примеру, в 2024 году было вынесено 661 протокол и наложено штрафов на сумму всего 89,24 тыс. грн. Но фактический ущерб природно-заповедному фонду за этот же период составил более 430 млн грн", – заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.

Она также подчеркнула, что это часть международных обязательств Украины, поскольку статья 361 Соглашения об ассоциации с ЕС определяет вопрос охраны окружающей среды как стратегический. "Увеличение штрафов – один из действенных методов оградить биоразнообразие от уничтожения и негативного влияния транспортных средств", – отметила министр.

Также OBOZ.UA сообщал, что за сжигание сухих листьев, веток и травы в лесах загрязняет воздух, уничтожают микрофлору почвы и биоразнообразие, снижают плодородие почвы. Поэтому в Украине предусмотрены штрафы от 1530 до 30 600 грн.

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