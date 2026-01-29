Штрафы достигают более 250 тыс. грн: за что должны отдавать такие суммы работодатели в Украине

В 2026 году самые большие штрафы грозят работодателям за неофициальное трудоустройство – повторное нарушение может стоить более 250 тысяч гривен за одного работника. В то же время во время военного положения бизнес имеет возможность избежать санкций, если вовремя устранит нарушения по предписанию инспекции.

Об этом сообщает Управление инспекционной деятельности. В госбюджете на 2026 год "минималку" закрепили на уровне 8 647 грн в месяц или 52 грн в час, и этот показатель будет оставаться неизменным в течение всего года. Соответственно, все трудовые штрафы также зафиксированы до конца 2026-го.

Самыми болезненными для бизнеса традиционно остаются санкции за неофициальную занятость и выплату зарплат "в конвертах". Именно эти нарушения государство считает наиболее опасными для рынка труда и бюджета.

За допуск работника к работе без заключенного трудового договора или за выплату доходов без уплаты налогов работодателю грозит штраф в 86 470 грн за каждого такого работника. В то же время для предпринимателей – плательщиков единого налога I-III групп – за первое выявленное нарушение предусмотрено лишь письменное предупреждение.

Однако поблажки заканчиваются, если ситуация повторяется. В случае повторного нарушения в течение двух лет сумма штрафа возрастает втрое до 259 410 грн за каждого неоформленного работника. Отдельно карается попытка не допустить инспектора труда к проверке или создание препятствий в выявлении нелегальной занятости – за это придется заплатить 138 352 грн.

Несвоевременная выплата заработной платы или препятствование проведению проверки Гоструда будет стоить работодателю 25 941 грн. Даже при отсутствии "черной" занятости такие нарушения могут стать серьезным финансовым ударом, особенно для малого бизнеса.

Отдельно законодательство предусматривает ответственность за нарушение трудовых гарантий для мобилизованных работников, резервистов и срочников. Речь идет, в частности, о сохранении рабочего места и среднего заработка. За такие нарушения штраф в 2026 году составляет 34 588 грн. Для работодателей-единщиков I-III групп, как и в случае с неоформленным трудом, первое нарушение может завершиться предупреждением.

Если работодатель выплачивает зарплату ниже установленного государством минимума или нарушает другие обязательные гарантии в оплате труда, штраф составит 17 294 грн за каждого работника, в отношении которого допущено нарушение. В массовых случаях такие санкции могут быстро перерасти в значительные суммы.

За все остальные отклонения от норм трудового права, которые не подпадают под отдельные категории, предусмотрен штраф в размере одной минимальной зарплаты – 8 647 грн. Если же аналогичное нарушение повторится в течение года, сумма санкции удваивается и составит 17 294 грн.

Важной остается норма, действующая на период военного положения, которое сейчас продлено как минимум до 4 мая 2026 года. Если во время внеплановой проверки работодатель получил предписание об устранении нарушений и выполнил его полностью и в установленный срок, финансовые санкции не применяются. Таким образом государство дает бизнесу возможность исправить ошибки без немедленных штрафов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине физические лица-предприниматели (ФЛП) обязаны платить 15% единого налога с доходов, полученных с нарушением правил упрощенной системы или в случае превышения годового лимита. Повышенная ставка применяется только к таким суммам, но фактически является штрафной санкцией за несоблюдение требований Налогового кодекса.

