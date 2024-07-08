Для украинских водителей приготовили новые штрафы: сколько нужно будет платить

Украинским автомобилистам готовят новые штрафы – наказывать хотят за фальсификацию пробега подержанного авто. Соответствующий законопроект №10216 зарегистрирован в Верховной Раде.

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Если документ будет принят, то тех, кто с целью продажи будет фальсифицировать пробег подержанного транспортного средства, будут штрафовать на 500-1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. В 2023 году это составляет 8500-17000 грн.

"Законопроект будет способствовать предотвращению возможных фальсификаций по пробегу подержанного транспортного средства. И поможет обезопасить покупателей от покупки транспортного средства с пробегом, не соответствующим действительности", – говорится в пояснительной записке к документу.

Необходимость же введения нового штрафа, отмечается, продиктована размахом фальсификации пробега подержанного транспорта при продаже. В пояснительной записке утверждается, что такая практика "достаточно распространена".

Отмечено, что штрафы за это помогут не допустить введения в заблуждение покупателей. "Практика фальсификации пробега подержанного транспортного средства при продаже достаточно распространена. ...С целью недопущения введения в заблуждение покупателей предлагается установить административную ответственность за фальсификацию пробега", – подчеркивается в документе.

За превышение транспортом допустимого уровня шума будут штрафовать

Также в Украине могут ввести штраф за превышение транспортом допустимого уровня шума, чем особенно "грешат" мотоциклисты. Размер штрафа предполагается установить на уровне 17 000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.

Как говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту №9564, необходимость введения штрафа обусловлена тем, что некоторые водители устанавливают на свои транспортные средства оборудование, использование которого приводит к значительному увеличению шума от работы двигателя. Что:

нарушает "тишину и покой граждан";

вызывает недовольство общества.

Согласно законопроекту, за нарушение правил шумового режима планируется применять штрафы и лишать водительского удостоверения. В частности:

за первое нарушение предусмотрен штраф в 17 000 грн;

за повторное – штраф в 34 000 грн и лишение права на управление транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.

Впрочем, право на управление могут и не отобрать. В частности, в законопроекте прописано, что за повторное нарушение можно будет отделаться лишь штрафом.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время штраф за прослушивание российской музыки в общественных местах может увеличиться от 5 100 до 25 500 грн. Соответствующий законопроект предусматривает повышение ответственности за нарушение, чтобы укрепить национальную безопасность и уменьшить влияние государства-агрессора на украинцев.

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