Штраф за российскую музыку хотят повысить в 360 раз: кто будет платить и при каких условиях

В Украине предлагают увеличить штрафы за публичное прослушивание российской музыки до 5 100–25 500 гривен, возложив ответственность на руководителей заведений торговли, питания и сферы услуг. Законопроект пока находится на рассмотрении в комитете Верховной Рады, а штраф составляет пока 70 гривен.

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OBOZ.UA разобрался, какие штрафы могут получить украинцы за прослушивание музыканта-оккупанта. Об этом говорится в законопроекте №9547, предусматривающем внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Законопроект предлагает значительное повышение штрафов за прослушивание российской музыки в общественных местах. В частности, штрафы могут возрасти до 5 100 – 25 500 гривен вместо текущих 70 гривен.

Законопроект предусматривает, что ответственность за звучание русской музыки в общественных местах будут нести руководители заведений торговли, питания и сферы услуг. Это означает, что штрафовать будут именно их, а не отдельных граждан. Согласно законопроекту, штрафы за нарушение составят:

5 100 – 8 500 гривен (300–500 не облагаемых налогом минимумов) за первое нарушение;

(300–500 не облагаемых налогом минимумов) за первое нарушение; 1700 - 25500 гривен за повторное нарушение.

Законопроектом также предусмотрены основания для наложения штрафа. Они будут следующие:

публичное исполнение;

показ;

демонстрация;

оповещение музыкальных фонограмм, видеограмм, клипов и других российских произведений.

В пояснительной записке к законопроекту, инициированному 16 депутатами и поддержанному языковым омбудсманом Тарасом Кременем, указано, что нынешние штрафы не являются справедливыми. Приведен пример инцидента в селе Погребы на Киевщине в 2023 году, когда посетительница заведения сделала замечание по поводу русской музыки в караоке, и ее за это вытолкали из помещения.

Полиция составила протокол, предусматривавший штраф для заведения от 17 до 170 грн. Это показывает, что существующие штрафы не достаточны для предотвращения нарушений.

Законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде в августе 2023 года и находится на рассмотрении в комитете. Пока неизвестно, будет ли он вынесен на голосование в сессионный зал.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинским автомобилистам готовят новые штрафы – наказывать хотят за фальсификации пробега авто. Соответствующий законопроект №10216 зарегистрирован в Верховной Раде.

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