Штрафы от ТЦК: что происходит при неуплате и как государство может принудительно взыскать средства или имущество

При неуплате штрафа от ТЦК (территориального центра комплектования) государство может списать деньги с карты или забрать имущество через исполнительную службу. Чтобы избежать проблем, гражданам рекомендуется своевременно реагировать на постановления о штрафах и принимать необходимые меры для их обжалования или уплаты.

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Об этом говорится в ответе Министерства юстиции на запрос "Судебно-юридической газеты". В Украине на фоне мобилизации возросло количество случаев, когда граждане получают повестки по почте.

Это упрощает процедуру вручения документов и ускоряет процесс мобилизации. Важно знать, что Кабинет Министров предоставил гражданам всего три дня на то, чтобы забрать повестку, если она не была вручена лично. В случае, если повестка не будет изъята в определенный срок, на гражданина может быть наложен так называемый "заочный штраф", а постановление будет считаться исполнительным документом.

Что такое "заочный штраф" и как он налагается

"Заочный штраф" – это штраф, налагаемый на гражданина в случае, если он не забрал повестку вовремя или игнорирует другие требования ТЦК. Согласно законодательству, штрафы за такие нарушения колеблются от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен. Если этот штраф не будет уплачен добровольно в течение 15 дней после его наложения, может быть начата процедура принудительного взыскания.

Согласно действующему законодательству, в случае обжалования постановления о наложении штрафа, гражданин имеет также 15 дней с момента уведомления о решении, оставляющем жалобу без удовлетворения, на уплату штрафа. Если гражданин уклоняется от уплаты, то дело передается органам государственной исполнительной службы (ГИС), которые запускают процесс принудительного исполнения решения.

Как происходит принудительное взыскание

Принудительное взыскание начинается после того, как постановление о наложении штрафа направляется в орган государственной исполнительной службы по месту жительства нарушителя, его работы или местонахождению имущества. Исполнительная служба имеет право осуществлять ряд действий по обеспечению выполнения этого решения, в частности:

арест имущества: это первый шаг, который делает исполнитель. Имущество должника, включая его банковские счета, может быть арестовано. Согласно Закону, арест налагается на денежные средства на счетах должника, а также на другие ценные активы;

это первый шаг, который делает исполнитель. Имущество должника, включая его банковские счета, может быть арестовано. Согласно Закону, арест налагается на денежные средства на счетах должника, а также на другие ценные активы; изъятие денежных средств со счетов: после ареста счетов исполнитель может списать средства с них для погашения штрафа. Это касается как национальной, так и иностранной валюты. Если суммы на счетах недостаточно, то процесс переходит к следующему этапу;

после ареста счетов исполнитель может списать средства с них для погашения штрафа. Это касается как национальной, так и иностранной валюты. Если суммы на счетах недостаточно, то процесс переходит к следующему этапу; принудительная реализация имущества: если на счетах должника нет достаточного средства для погашения долга, государственная исполнительная служба может начать процесс изъятия другого имущества. Это могут быть автомобили, недвижимость или ценности. После изъятия имущество продается на аукционе, а вырученные средства уходят на погашение долга.

Какие ограничения по взысканию имущества

Важно понимать, что принудительное взыскание не касается всего имущества должника. Если общая сумма штрафа и других взысканий не превышает 160 тысяч гривен (что эквивалентно 20 минимальным заработным платам), то единственное жилье должника и земельный участок, на котором оно расположено, не подлежат изъятию. Однако это правило не действует, если штраф превышает этот предел.

Если имущество находится в общей собственности (например, супруги), то взыскание может относиться только к доле должника, и эта доля определяется судом. Другое имущество, не являющееся основным для проживания или необходимым для повседневной жизни, может быть изъято для продажи и погашения долга.

Что делать в случае наложения штрафа

Гражданам, получившим штраф от ТЦК, важно оперативно реагировать на него. Есть несколько вариантов действий:

уплатить штраф в течение 15 дней : это самый быстрый и наименее болезненный способ избежать проблем с принудительным взысканием. Если вы добровольно платите штраф, дело не передается исполнительным органам;

: это самый быстрый и наименее болезненный способ избежать проблем с принудительным взысканием. Если вы добровольно платите штраф, дело не передается исполнительным органам; обжаловать постановление : если вы считаете, что штраф наложен неправомерно, вы имеете право его обжаловать в суде. Но важно помнить, что на обжалование у вас есть 15 дней с момента получения постановления;

: если вы считаете, что штраф наложен неправомерно, вы имеете право его обжаловать в суде. Но важно помнить, что на обжалование у вас есть 15 дней с момента получения постановления; консультация с юристом : в некоторых случаях следует обратиться к специалисту, который поможет вам найти законные пути решения проблемы и минимизировать риски принудительного взыскания.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине потеря военного билета влечет административную ответственность с наложением штрафа от 510 до 1700 грн. Для его восстановления необходимо обратиться в ТЦК (территориальный центр комплектования) с заявлением и пакетом документов.

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