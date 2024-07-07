Штраф за конденсат от кондиционера: придется ли украинцам платить за нарушение

В Украине законопроект, предусматривавший штрафы за неправильно установленные кондиционеры, был отклонен. На данный момент никаких штрафов за кондиционеры в Украине нет и соответствующие правила не были введены на законодательном уровне.

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OBOZ.UA выяснил, существуют ли в Украине штрафы за кондиционеры и сколько должны платить нарушители. В Верховной Раде Украины рассматривался законопроект №4619, предусматривавший введение штрафов за неправильно установленные кондиционеры, в частности, за конденсат, капающий на фасад зданий, асфальт или прохожих.

Однако Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде отклонить этот законопроект. Он отметил, что установление правил по благоустройству в населенных пунктах отнесено к полномочиям местных советов, которые могут самостоятельно устанавливать правила отвода конденсата.

Также члены подкомитета считают, что вопросы, поднятые в проекте, уже урегулированы действующим законодательством. Законопроект предлагал определить, что специально приспособленными местами для выведения конденсата кондиционеров:

ливневая канализация;

бытовая канализация (при выводе конденсата через гидрозатвор);

(при выводе конденсата через гидрозатвор); резервуары, оборудованные таким образом, чтобы собирать конденсат и не допускать его утечки или распространения.

За нарушение этих правил предусматривались штрафы. Они были такими:

1700 гривен (100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) за первое нарушение;

(100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) за первое нарушение; 3400 гривен (200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) за повторное нарушение в течение года.

Законопроект предлагал ввести эти нормы в действие с 1 июня 2021 года, чтобы уделить достаточно времени владельцам кондиционеров для устройства специально приспособленных мест для вывода конденсата. На данный момент никаких штрафов за неправильно установленные кондиционеры нет. Законопроект, предусматривавший эти штрафы, был рекомендован отклонить, и соответствующие правила не были внедрены на законодательном уровне.

В Украине уже давно идет дискуссия о необходимости урегулирования правил установки кондиционеров. Инженеры отмечают, что беспорядочно установленные кондиционеры не только неэстетичны, но и могут быть опасны из-за риска падения. Во многих странах, таких как Дания, любое изменение фасада здания должно быть одобрено властями, способствующими поддержанию эстетичного вида и безопасности городских зданий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине могут ввести новый штраф – за превышение транспортом допустимого уровня шума, чем особенно "грешат" мотоциклисты. Размер штрафа предполагается установить на уровне 17000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.

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