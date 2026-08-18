Налоговая пришла с проверкой к украинцу, но не нашла его по месту прописки: "Приват" заставили раскрыть банковскую тайну

Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Главного управления ГНС в Хмельницкой области и обязал "ПриватБанк" раскрыть информацию о движении средств на счетах клиента. Накануне налоговики прибыли по месту регистрации украинца для проведения проверки, однако его там не нашли.

Видео дня

Об этом говорится в решении суда по делу № 757/66038/25-ц. Как установил суд, ГНС в Хмельницкой области инициировала документальную внеплановую выездную проверку мужчины, который еще в январе 2024 года закрыл свое ФЛП.

Осенью 2025 года налоговики совершили выезд по адресу регистрации мужчины, однако его там не было. Во время проверки во дворе нашли соседа-пенсионера, который сообщил, что мужчина там уже не проживает. В подтверждение этого он показал разбитое окно в доме и оставленные в дверях записки от "Хмельницкоблэнерго".

С целью проведения проверки налоговая служба направила в ПриватБанк запрос о предоставлении информации об объеме и движении средств на счетах плательщика. Однако банк отказался предоставить данные,сославшись на банковскую тайну и необходимость наличия судебного решения.

В связи с этим налоговики обратились в суд с иском о раскрытии банковской тайны. Суд пришел к выводу об удовлетворении заявления ГУ ГНС в Хмельницкой области.

"Учитывая установленные обстоятельства и цель получения охраняемой законом информации, содержащейся в банковском учреждении, суд приходит к выводу об обоснованности заявления о раскрытии такой информации", – говорится в решении суда.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что департамент патрульной полиции Киева подал апелляцию и требует от киевлянки уплатить штраф в размере 850 грн за якобы ложный вызов полиции. Женщина, находясь за рулем автомобиля, заметила посторонний предмет на дороге, который, по её словам, вылетел на её машину из грузовика, ехавшего впереди. Водительница с помощью сигнала остановила грузовик и вызвала полицию. Прибывший на место сотрудник правоохранительных органов решил, что ДТП не было, и наложил на киевлянку штраф за ложный вызов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!