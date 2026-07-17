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Сдал бутылку – получил деньги: в Украине предлагают создать систему, как в ЕС

Станислав Кожемякин
Личные финансы
2 минуты
1,5 т.
Иллюстрация - мужчина держит пластиковые бутылки
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В Украине предлагают ввести общенациональную систему залога за упаковку напитков, которая уже много лет действует в странах Евросоюза (ЕС). Это позволило бы гражданам сдавать на переработку пластиковые бутылки и алюминиевые банки и получать за это деньги.

Соответствующее предложение изложено в петиции №41/010299-26эп, зарегистрированной на сайте Кабинета министров. Ее автор призывает правительство разработать и внести в Верховную Раду законопроект, который внедрит проверенный в Евросоюзе экологический механизм.

Как будет работать система залога

Механизм залоговой стоимости упаковки для напитков (Deposit Return System, DRS) максимально прост и выгоден как для экологии, так и для кошелька потребителей, утверждает автор петиции. Сама система действует следующим образом:

  • покупая напиток в супермаркете, покупатель дополнительно оплачивает фиксированную залоговую стоимость тары;
  • после употребления напитка потребитель сдает пустую тару в специальный автомат (фандомат) или в пункт приема непосредственно в магазине и получает свои деньги обратно в полном объеме.

Отмечается, что такая система уже десятилетиями успешно работает в Швеции, Финляндии, Дании, Германии, Польше, Литве, Эстонии, Латвии, Словакии, Румынии и других странах ЕС. В результате уровень возврата и повторной переработки упаковки там превышает 90%.

Этапы внедрения системы в Украине

Размер залога, этапы и порядок запуска предлагается определить после совместных консультаций с импортерами, производителями напитков, торговыми сетями и местными властями. Но в целом инициатор видит постепенное внедрение экологической реформы:

  • на первом этапе залоговая стоимость будет распространяться только на пластиковые бутылки (PET) объемом до 3 литров, а также на алюминиевые банки из-под напитков;
  • после анализа результатов перечень видов упаковки планируется расширить;
  • сначала обязанность установить автоматы и принимать использованную тару возложат на крупные торговые сети, супермаркеты и гипермаркеты. Впоследствии к системе подключат и более мелкие торговые заведения.

Что это даст Украине

  • Резкое сокращение количества пластика и алюминия, загрязняющих окружающую среду, леса и водоемы.
  • Четкая экономическая мотивация для населения сортировать мусор.
  • Существенно снизит нагрузку на украинские мусорные полигоны, которые в настоящее время переполнены.
  • Поможет общинам экономить средства на уборке улиц и утилизации отходов.
  • Приблизит страну к выполнению евроинтеграционных экологических обязательств.

Чтобы петиция была рассмотрена правительством, она должна собрать 25 тыс. подписей – их сбор продолжается до 1 октября. По состоянию на 17 июля ее подписали 214 человек.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине хотят создать сеть продовольственных банков, чтобы передавать пригодные к употреблению продукты от производителей и ритейлеров благотворительным организациям вместо их утилизации. Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и Украинская федерация продовольственных банков подписали меморандум и готовят законопроект, который планируют вынести на обсуждение в начале апреля.

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