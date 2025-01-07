С января украинцы смогут получить деньги на аренду жилья: кто имеет право подать заявку

В январе украинцам-внутренним переселенцам (ВПЛ) начнут выдавать субсидии на аренду жилья. При этом главным условием для выделения помощи должен быть заключенный договор об аренде.

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О запуске программы сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: программа будет действовать в рамках инициативы "Зимняя поддержка".

"В этом месяце заработает еще одна программа Зимней поддержки – прием заявок на субсидию для аренды жилья для внутренне перемещенных лиц. Это поможет тысячам наших граждан в это непростое время", – сказал премьер.

В свою очередь, первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак ранее рассказала, что существуют критерии, по которым государство будет определять, соответствует ли участник условиям программы. А главным условием для выделения помощи должен быть заключенный договор об аренде.

"Будет похоже, как работает субсидия на жилищно-коммунальные услуги. Мы будем для семьи учитывать с одной стороны ее финансовое состояние, с другой – количество членов семьи (условно, какая минимальная площадь арендного жилья нужна для этой семьи) и стоимость жилья в разных регионах. И мы будем высчитывать, какой объем финансовой поддержки нужен для аренды жилья в конкретном регионе", – рассказала она.

Кроме того, отметила замминистра, в рамках программы намерены компенсировать ставку налога, которую должен заплатить арендодатель, чтобы стимулировать его заключать официальные договора аренды. "Потому что мы понимаем, что это единственный инструмент юридической защиты внутренне перемещенных лиц от того, чтобы завтра семью ВПЛ не выселили, не подняли арендную плату вдвое", – объяснила замминистра.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут купить лекарства за средства "Зимової єПідтримки" – т.н. "тысячи Зеленского". Однако не все – лишь те, которые входят в определенный перечень.

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