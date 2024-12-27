Украинцы могут купить за "зимнюю тысячу" не все лекарства, какие им нужны: какие доступны

Украинцы могут купить лекарства за средства "Зимової єПідтримки" – т.н. "тысячи Зеленского". Однако не все – лишь те, которые входят в определенный перечень.

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Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Ознакомиться же с самим перечнем лекарств можно по ссылке.

В то же время, отметили в министерстве, для рецептурного лекарства нужно предоставить рецепт от врача. Получить же его можно:

во время личного приема;

дистанционно у своего семейного врача.

"Рецепты выписываются не по торговому заглавию, а по заглавию работающего вещества. Зная эту информацию, фармацевт сможет предложить лекарственные средства из утвержденного списка", – говорится в сообщении.

Впрочем, напоминается, потратить деньги нужно в четко определенный срок – он заканчивается в 2025 году. При чем условие действует как для онлайн, так и оффлайн покупок.

Как купить лекарства за "зимнюю тысячу"

Подать заявку через Дію или банк-партнер и открыть карту для выплат.

Получить средства на выбранную в Дії карту в течение 10 рабочих дней после одобрения заявки.

Купить лекарства в аптечном заведении из официального перечня.

Как получить выплату через "Укрпочту"

Для тех же, кто не пользуется Дією, предусмотрено получение выплаты через "Укрпочту". Особенности этого способа:

средства выдаются в виде талонов, которые могут быть использованы частями;

максимальное количество талонов – три, минимальная сумма расхода за один талон – 200 гривен;

талоны можно использовать для оплаты коммунальных услуг, приобретения лекарств, пополнения мобильного счета или благотворительных взносов.

Чтобы получить выплату, нужно:

посетить отделение "Укрпочты" во время выплатного периода (с 4-е по 25-е число месяца);

найти свою фамилию в списках, предоставленных Пенсионным фондом Украины;

забрать талоны и использовать их на предусмотренные программой потребности.

Талоны действуют три месяца. Неиспользованные средства по истечении срока возвращаются в Пенсионный фонд.

Как сообщал OBOZ.UA, получить "тысячу Зеленского" украинцы могут без передачи информации о своих транзакциях. Денежные средства можно направить на благотворительность, оплату коммунальных услуг или другие нужды.