Украинцы могут купить за "зимнюю тысячу" не все лекарства, какие им нужны: какие доступны
Украинцы могут купить лекарства за средства "Зимової єПідтримки" – т.н. "тысячи Зеленского". Однако не все – лишь те, которые входят в определенный перечень.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Ознакомиться же с самим перечнем лекарств можно по ссылке.
В то же время, отметили в министерстве, для рецептурного лекарства нужно предоставить рецепт от врача. Получить же его можно:
- во время личного приема;
- дистанционно у своего семейного врача.
"Рецепты выписываются не по торговому заглавию, а по заглавию работающего вещества. Зная эту информацию, фармацевт сможет предложить лекарственные средства из утвержденного списка", – говорится в сообщении.
Впрочем, напоминается, потратить деньги нужно в четко определенный срок – он заканчивается в 2025 году. При чем условие действует как для онлайн, так и оффлайн покупок.
Как купить лекарства за "зимнюю тысячу"
- Подать заявку через Дію или банк-партнер и открыть карту для выплат.
- Получить средства на выбранную в Дії карту в течение 10 рабочих дней после одобрения заявки.
- Купить лекарства в аптечном заведении из официального перечня.
Как получить выплату через "Укрпочту"
Для тех же, кто не пользуется Дією, предусмотрено получение выплаты через "Укрпочту". Особенности этого способа:
- средства выдаются в виде талонов, которые могут быть использованы частями;
- максимальное количество талонов – три, минимальная сумма расхода за один талон – 200 гривен;
- талоны можно использовать для оплаты коммунальных услуг, приобретения лекарств, пополнения мобильного счета или благотворительных взносов.
Чтобы получить выплату, нужно:
- посетить отделение "Укрпочты" во время выплатного периода (с 4-е по 25-е число месяца);
- найти свою фамилию в списках, предоставленных Пенсионным фондом Украины;
- забрать талоны и использовать их на предусмотренные программой потребности.
Талоны действуют три месяца. Неиспользованные средства по истечении срока возвращаются в Пенсионный фонд.
Как сообщал OBOZ.UA, получить "тысячу Зеленского" украинцы могут без передачи информации о своих транзакциях. Денежные средства можно направить на благотворительность, оплату коммунальных услуг или другие нужды.