"С такими налоговиками врагов не нужно": Гетманцев жестко отреагировал на "письма счастья" украинцам из-за торговли в интернете

Налоговая рассылает украинцам "письма щастья" по поводу якобы системной предпринимательской деятельности – при чем даже если речь идет о доходе в 200 грн. Что уже вызвало недовольство в Верховной Раде – там считают, что такими действиями налоговики дискредитирует и себя, и государство.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил:

Предпринимательская деятельность без регистрации и уплаты налогов – "зло, которое следует искоренить".

Однако налоговикам, по его словам, следует "выявлять действительно незарегистрированный бизнес и разбираться с ним".

"Откуда эта способность любую нормальную идею исполнением искривить до наоборот, дискредитировав систему. Это какой-нибудь вирус? Настолько ли вам безразлично то, что вы делаете и как это воспринимается? Неужели вас столь не волнует результат? Вы посчитали, сколько государству стоит такое ваше администрирование? С такими налоговиками врагов не нужно", – сказал нардеп, призвав руководство Госналоговой службы обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

Что произошло

Заявление Гетманцева стало реакцией на обращение к нему по поводу того, что налоговая требует от физлица дать объяснение по поводу системной незаконной предпринимательской деятельности.

"Сделала выписку из реестра и по факту всего 2 платежа в месяц по 100 грн от NovaPay, все. За 200 гривен системная деятельность?", – говорится в обращении.

Ранее же в сети появилась информация о том, что налоговая рассылает украинцам требования явиться в территориальные отделения для дачи объяснений по поводу систематического ведения хозяйственной деятельности с использованием NovaPay (входит в группу компаний "Новая Почта" и предоставляет финансовые платежные услуги). В частности, вопрос касается продажи товаров в Интернете и поступления средств на личную карточку.

В свою очередь, в 7eminar объяснили, что ГНС "на постоянной основе идентифицирует граждан и налогоплательщиков, которые осуществляют продажу товаров через Интернет и получают денежные переводы за него". В частности, отмечается, с 1 марта текущего года налоговики ​​получают из Системы учета данных РРО (регистраторов расчетных операций) информацию о:

Гражданах, систематически получающих средства на собственные счета за проданные товары.

"То есть фактически занимающихся предпринимательской деятельностью без государственной регистрации", – объяснили специалисты.

Физлицах-предпринимателях, которые также получают средства на свои счета, но при этом не имеют зарегистрированных РРО/ПРРО.

"Таким образом они нарушают требования в части порядка проведения расчетов и т.п.", – говорится в материале.

В свою очередь, нардеп Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") ранее сообщила, что систематической продажей являются только регулярная реализация однотипных товаров. Т.е., по ее словам, украинцы, продающие личные вещи (к примеру, одежду, бытовую технику и пр.) на интернет-площадках не должны подвергаться штрафам или другим методам воздействия со стороны Госналоговой службы.

"Налоговая служба заинтересуется теми субъектами хозяйствования или физическими лицами, которые не платят налоги или торгуют "в серую", только если эти продажи достигают сотен в месяц и это однородный товар. Например, телефоны, наушники или что-либо, что не было в употреблении, новое, не является личными вещами человека, который их продает. Речь идет об уклонении на миллионы гривен ежемесячно. Меньшие суммы не заинтересуют налоговую службу. ... Какие-то старые носки не являются предметом любопытства", – отметила нардеп.

Что говорят в налоговой

В самой Госналоговой службе ранее сообщили, что не штрафуют украинцев за продажу личных вещей на интернет-площадках – в частности OLX, Promua, в соцсетях и т.д. Распространенная же информация о том, что Госналоговая служба автоматически отслеживает все денежные переводы на счета лиц, совершающих такие операции, отметили там, не соответствует действительности.

"Только систематическая продажа и одновременно однородный ассортимент товаров имеет признаки предпринимательской деятельности. Это не касается реализации индивидуального имущества гражданами с помощью электронных торговых платформ как OLX, Prom и любых соцсетей", – говорится в сообщении.

Впрочем, признали налоговики, усиление контроля за интернет-продажами все же осуществляется. Однако, уверяют они, только для того, чтобы "предотвратить злоупотребления и уклонение от уплаты налогов именно в сфере предпринимательской деятельности".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам до 1 июля придут платежки с уведомлением о необходимости заплатить налог на недвижимость. Платить нужно собственникам относительно больших квартир и домов.

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