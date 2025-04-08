Будет ли штраф за продажу личных вещей в интернете: что сказали в налоговой службе

Украинцев не штрафуют за продажу личных вещей (к примеру, одежды, бытовой техники и пр.) на интернет-площадках – в частности, OLX, Promua, в соцсетях и т.д. Распространенная же информация о том, что Госналоговая служба (ГНС) автоматически отслеживает все денежные переводы на счета лиц, совершающих такие операции, не соответствует действительности.

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Об этом сообщили в самой службе. Там отметили: продажа личных вещей не расценивается как основание ответственности за нарушение требований действующего налогового законодательства. Причем:

как финансовой;

так и административной ответственности.

"Только систематическая продажа и одновременно однородный ассортимент товаров имеет признаки предпринимательской деятельности. Это не касается реализации индивидуального имущества гражданами с помощью электронных торговых платформ как OLX, Prom и любых соцсетей", – говорится в сообщении.

Впрочем, признали налоговики, усиление контроля за интернет-продажами все же осуществляется. Однако, уверяют они, только для того, чтобы "предотвратить злоупотребления и уклонение от уплаты налогов именно в сфере предпринимательской деятельности".

"Информация, распространенная рядом медиа о том, что налоговая якобы начала штрафовать продавцов по OLX, Promua, соцсетям и другим платформам и автоматически отслеживает все денежные переводы на счета лиц, даже если они продают онлайн личные вещи, не соответствует действительности", – подчеркнули в ГНС.

В то же время там призвали остающихся в "тени" украинцев-предпринимателей привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства самостоятельно. Для этого, отмечается, им следует добровольно:

официально зарегистрироваться как предприятие;

производить расчеты через должным образом зарегистрированные РРО/ПРРО;

соблюдать налоговое законодательство во избежание финансовой и административной ответственности в будущем.

В свою очередь, нардеп Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") отметила: систематическими продавцами действительно считаются те, кто получает прибыль в результате продажи товаров или предоставления услуг более 3 раз в год. Тем не менее, по ее словам, налоговики не сосредоточены "на таких мелких историях".

"Это не предмет их глобального интереса. Их интерес сосредотачивается только на тех продавцах, которые торгуют через интернет-площадки в огромных объемах – это более сотни транзакций в месяц", – объяснила нардеп.

Ранее же в ГНС сообщили, что только за первые 20 дней марта идентифицировали десятки тысяч налогоплательщиков и граждан, систематически получающих средства на собственные счета. При этом в отдельных случаях:

количество переводов на одного человека достигает сотен транзакций;

у таких получателей отсутствует государственная регистрация или использование РРО/ПРРО.

"ГНС прежде всего нацелена на профилактику и предупреждение нарушений, которые могут возникать у налогоплательщиков и граждан через ложную организацию хозяйственных операций, и не имеет целью только применение финансовых (штрафных) санкций", – объяснили тогда налоговики.

Как сообщал OBOZ.UA, до 20 апреля же украинские "ФОПы" должны впервые подать обновленную форму налоговой декларации – с расчетом к уплате военного сбора. Новые правила отчетности для них действуют с 1 апреля.

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