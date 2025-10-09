Под угрозой каждая пятая банковская карта: как украинцы помогают мошенникам отмывать миллиарды гривен
В Украине в 2025 году, по оценкам банковского сектора, от 10% до 20% новых платежных карт могут быть вовлечены в мошеннические дроп-схемы. Общий объем операций через эти схемы может достигать десятков миллиардов гривен, а с начала года уже выявлено около 100 тыс. скомпрометированных карт. Чаще всего в такие схемы вовлекают студентов, пенсионеров и безработных, которым срочно нужны деньги.
Об этом OBOZ.UA рассказалаАнна Довгальская, заместитель председателя правления Глобус Банка. По ее словам, на активизацию "дропов" может указывать и само по себе увеличение количества новых платежных карт – по итогам І квартала 2025 года их было эмитировано 137,5 млн, это рост на 4%.
Кто становится "дропами" в Украине: социальный портрет
- Типичный возраст: Молодые люди 18-25 лет (значительная часть – студенты) и пенсионеры или безработные.
- Самые распространенные мотивы участия в схеме:
- – 60% – поиск "быстрых денег" из-за финансовых трудностей;
- – 25% – неосознание юридических последствий соучастия;
- – 15% – деятельность под манипуляцией или давлением.
"Иногда дропами становятся из-за несколько наивного желания помочь знакомому человеку, который, например, просит "одолжить карточку". Очень часто инструментом давления становятся соцсети, в которых человек ведет себя слишком безопасно, доверчиво или раскованно", – акцентировала Довгальская.
Как распознать заманивание в дроп-схему
- Предложение "легких денег" только за предоставление карты/счета.
- Отсутствие понятного объяснения, зачем нужен доступ к счету.
- Предложение поступает через соцсети или мессенджеры.
- Отсутствие каких-либо проверок, общение только онлайн, без официальных документов.
Среди самых популярных дроп-схем банкир выделила такие:
- "аренда карты" – владелец передает преступникам физическую карту, PIN-код и доступ к интернет-банкингу;
- денежный "мул" – "дроп" снимает наличные со счета и передает их непосредственно мошенникам;
- "одноразовый" дроп – человек один раз предоставляет доступ к карте за небольшое вознаграждение.
Карты блокируют, но главная опасность – уголовная ответственность
В связи с засилием таких схем банки вводят ограничительные меры. В частности, с1 июня 2025 года большинство банков установило лимиты на карточные переводы:
- для клиентов со средним/низким риском – 100 тыс. грн/мес.;
- для клиентов с высоким риском – 50 тыс. грн/мес.
"Большинство банков применяет ограничительные меры в случае нетипичной активности на карточном счете или превышения лимита на переводы. В первую очередь банк может заблокировать счет, который считает подозрительным", – объяснила Довгальская.
Однако кроме блокировки карт, даже небольшое вознаграждение может привести к куда более серьезным последствиям:
- Уголовная ответственность: соучастие в отмывании средств (ст. 209 УКУ) может наказываться лишением свободы до 12 лет.
- "Черные списки" банков: попадание во внутренние базы рисковых клиентов создает проблемы с получением кредитов, депозитов и открытием счетов в будущем.
- Создание Реестра дропов: планируется принятие законопроекта о создании государственного Реестра дропов, что будет означать официальный запрет на пользование финансовыми услугами.
У тех, кто уже оказался вовлеченным в схему, есть только один вариант избежать проблем:
- немедленно прекратить любое взаимодействие с мошенниками;
- сообщить в свой банк о незаконном использовании данных карты;
- обратиться в полицию, чтобы вас рассматривали как жертву, а не соучастника.
