Под угрозой каждая пятая банковская карта: как украинцы помогают мошенникам отмывать миллиарды гривен

В Украине в 2025 году, по оценкам банковского сектора, от 10% до 20% новых платежных карт могут быть вовлечены в мошеннические дроп-схемы. Общий объем операций через эти схемы может достигать десятков миллиардов гривен, а с начала года уже выявлено около 100 тыс. скомпрометированных карт. Чаще всего в такие схемы вовлекают студентов, пенсионеров и безработных, которым срочно нужны деньги.

Об этом OBOZ.UA рассказалаАнна Довгальская, заместитель председателя правления Глобус Банка. По ее словам, на активизацию "дропов" может указывать и само по себе увеличение количества новых платежных карт – по итогам І квартала 2025 года их было эмитировано 137,5 млн, это рост на 4%.

"Дропы" – это украинцы, которые сознательно или по незнанию предоставляют мошенникам доступ к своим банковским счетам или картам. Фактически, они становятся посредниками для отмывания и обналичивания незаконно полученных средств, что расценивается как соучастие в преступлении.

Кто становится "дропами" в Украине: социальный портрет

Типичный возраст: Молодые люди 18-25 лет (значительная часть – студенты) и пенсионеры или безработные.

Молодые люди (значительная часть – студенты) и пенсионеры или безработные. Самые распространенные мотивы участия в схеме: – 60% – поиск "быстрых денег" из-за финансовых трудностей; – 25% – неосознание юридических последствий соучастия; – 15% – деятельность под манипуляцией или давлением.



"Иногда дропами становятся из-за несколько наивного желания помочь знакомому человеку, который, например, просит "одолжить карточку". Очень часто инструментом давления становятся соцсети, в которых человек ведет себя слишком безопасно, доверчиво или раскованно", – акцентировала Довгальская.

Как распознать заманивание в дроп-схему

Предложение "легких денег" только за предоставление карты/счета.

только за предоставление карты/счета. Отсутствие понятного объяснения , зачем нужен доступ к счету.

, зачем нужен доступ к счету. Предложение поступает через соцсети или мессенджеры .

. Отсутствие каких-либо проверок, общение только онлайн, без официальных документов.

Среди самых популярных дроп-схем банкир выделила такие:

"аренда карты" – владелец передает преступникам физическую карту, PIN-код и доступ к интернет-банкингу;

– владелец передает преступникам физическую карту, PIN-код и доступ к интернет-банкингу; денежный "мул" – "дроп" снимает наличные со счета и передает их непосредственно мошенникам;

– "дроп" снимает наличные со счета и передает их непосредственно мошенникам; "одноразовый" дроп – человек один раз предоставляет доступ к карте за небольшое вознаграждение.

Карты блокируют, но главная опасность – уголовная ответственность

В связи с засилием таких схем банки вводят ограничительные меры. В частности, с1 июня 2025 года большинство банков установило лимиты на карточные переводы:

для клиентов со средним/низким риском – 100 тыс. грн/мес. ;

; для клиентов с высоким риском – 50 тыс. грн/мес.

"Большинство банков применяет ограничительные меры в случае нетипичной активности на карточном счете или превышения лимита на переводы. В первую очередь банк может заблокировать счет, который считает подозрительным", – объяснила Довгальская.

Однако кроме блокировки карт, даже небольшое вознаграждение может привести к куда более серьезным последствиям:

Уголовная ответственность: соучастие в отмывании средств (ст. 209 УКУ) может наказываться лишением свободы до 12 лет .

соучастие в отмывании средств (ст. 209 УКУ) может наказываться лишением свободы . "Черные списки" банков: попадание во внутренние базы рисковых клиентов создает проблемы с получением кредитов, депозитов и открытием счетов в будущем.

попадание во внутренние базы рисковых клиентов создает проблемы с получением кредитов, депозитов и открытием счетов в будущем. Создание Реестра дропов: планируется принятие законопроекта о создании государственного Реестра дропов, что будет означать официальный запрет на пользование финансовыми услугами.

У тех, кто уже оказался вовлеченным в схему, есть только один вариант избежать проблем:

немедленно прекратить любое взаимодействие с мошенниками;

любое взаимодействие с мошенниками; сообщить в свой банк о незаконном использовании данных карты;

о незаконном использовании данных карты; обратиться в полицию, чтобы вас рассматривали как жертву, а не соучастника.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине нередко фиксируются случаи мошеннических списаний с банковских карт. Часто банки отказываются признавать свою вину и компенсировать потерю, но суды могут встать на сторону пострадавших – и обязать вернуть украденное.

