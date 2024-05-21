С карточек украинцев исчезают деньги: банкир назвала самые популярные схемы

Почти 90% случаев мошенничества с банковскими картами в Украине связано с тем, что жертвы тем или иным способом разглашают аферистам персональные данные. В список самых распростаненных схем попали связанные с интернет-торговлей и получением "призов", а также изготовление дубликатов SIM-карт.

Об этом OBOZ.UA рассказала заместитель председателя правления Глобус Банка Анна Довгальская. "Большинство случаев карточного мошенничества связано с сетью интернет под видом приобретения товаров, оплаты услуг, получения "призов" и т.д.", – отметила банкир.

Именно мошенничество в интернете составило более 83% всех случаев такого обмана. А вот на кражу денег с карточек с использованием технических устройств в банкоматах и терминалах пришлось всего 17%. "Желательно ответственно отнестись к оплате картой на сомнительных интернет-площадках или к разглашению личных данных во исполнение условий участия в какой-то "выгодной", "беспроигрышной" лотерее или конкурсе", – подчеркнула Довгальская.

Ссылаясь на данные Национального банка, Довгальская отметила, что в целом в 2023 году сумма убытков из-за мошеннического использования платежных карт превысила 800 млн грн. Это более чем на 70% превышает показатели 2022 года.

Такая статистика, по мнению банкира, связана с недостаточной осведомленностью или доверчивостью украинцев. Например, людей обманывают через письма и сообщения от якобы "благотворителей", обещающих финансовую помощь, для получения которой почему-то необходимо указать личные данные карты.

Еще одна схема – фейковые SMS и почтовые рассылки, предназначенные для получения мошенниками кодов доступа к приложениям мобильных операторов. В результате преступники могут изготовить дубликаты SIM-карт (как физических, так и электронных). Это позволяет аферистам получить доступ к онлайн-банкингу и украсть деньги с карты.

Как подчеркнула банкир, также украинцам стоит обратить внимание еще и на телефонное мошенничество. Все еще распространена схема, когда мошенники притворяются сотрудниками банка и выманивают у жертв карточные реквизиты.

"Очевидно, чем больше количество активных интернет-пользователей, тем чаще случаются случаи мошенничества именно в сети. Ведь далеко не все новые пользователи интернета, особенно это касается граждан среднего и пожилого возраста, могут распознать мошенников, не поддаться на внушаемые положительные эмоции (например, предложения приобрести ценный товар почти за бесценок) или наоборот — на апелляцию мошенников к страху потерять средства (например, манипулятивное запугивание, что деньги с карточки исчезнут). Поэтому важной была и будет оставаться в дальнейшем всесторонняя разъяснительная работа финучреждений", – подытожила Довгальская.

Как сообщал OBOZ.UA, мошенники, представляясь работниками мобильных операторов, похищают деньги у украинцев. Они лгут, чтобы войти в доверие к жертве и выманить конфиденциальный код, необходимый для входа в банковское приложение.

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