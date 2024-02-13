Помогал т.н. 'ДНР': Украина 'отобрала' активы российского олигарха Ивана Саввиди

Высший антикоррупционный суд разрешил взыскать в доход государства активы российского бизнесмена греческого происхождения Ивана Саввиди. Он тесно связан с властями страны-террористки России.

Речь идет о 100% корпоративных акций частного акционерного общества "Пентопак" и дочернего предприятия "Атлантис-Пак Украина", фактическим конечным владельцем которых является Саввиди. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований (ГБР).

Как известно, компания "Пентопак", занимающаяся производством плит, листов, труб и профилей из пластмасс, в 2022 году заработала 14 млн грн чистой прибыли. В ДБР отмечают, что Саввиди причастен к антиукраинской деятельности, а после начала полномасштабного российского вторжения неоднократно оказывал благотворительную помощь так называемой ДНР.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста, подготовленный по материалам ДБР, и взыскал в доход государства 100% корпоративных акций ЧАО "Пентопак" и дочернего предприятия "Атлантис-Пак Украина", фактическим конечным владельцем которых является российский олигарх.

Саввиди причастен к антиукраинской деятельности и после начала полномасштабной агрессии со стороны российской федерации неоднократно оказывал благотворительную помощь так называемой ДНР.

Ранее при расследовании Государственным бюро расследований эти активы, а также комплекс нежилых помещений, средства на банковских счетах на общую сумму 23,4 миллиона гривен и 345 тыс. долларов, а также транспортные средства были арестованы и переданы в управление АРМА.

Кто такой Саввид?

Иван Саввиди – русский олигарх греческого происхождения. В 2023 году вошел в рейтинг журнала Forbes "110 российских миллиардеров", где занял 71 место с состоянием $1,7 млрд.

Федерация греко-российского бизнесмена Греки России, которую финансирует Саввиди, передала автомобили повышенной проходимости и генераторы террористическим структурам и предводителю так называемой ДНР Денису Пушилину.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, у ДБР есть определение на арест имущества эксневесты сына львовского бизнесмена Романа Гринкевича. Речь идет о целом ряде квартир и земельном участке.

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