Рост пенсий в Украине практически "съела" инфляция: насколько увеличились выплаты с учетом новых цен

За год рост пенсий в Украине номинально составил 9,4%, до среднего показателя около 5800 грн в месяц. Однако реальное повышение выплат с учетом роста цен составило лишь 0,7%. Таким образом, большую часть "надбавок" к пенсиям съела инфляция. При этом фактического уменьшения выплат не произошло благодаря их ежегодной индексации.

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Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), комментируя свежую пенсионную статистику. Так, средняя пенсия на 1 октября 2024 г. составила 5 851,9 грн.

"По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году средняя пенсионная выплата номинально выросла на 9,4%, реально (с учетом годовой инфляции) – выросла на 0,7%. Так, повышение средней пенсии в годовом измерении невелико, но по крайней мере оно дефлировано на рост потребительских цен, прежде всего, за счет ежегодного перерасчета пенсий в марте этого года", – объяснил Гетманцев.

Он добавил, что Пенсионный фонд Украины (ПФУ) остается в относительно стабильном финансовом положении. В течение трех первых кварталов 2024 года обеспечение ПФУ подкреплялось ростом средних зарплат в экономике в целом, а также сохранением значительных выплат денежного довольствия военным.

"По итогам 9 месяцев план собственных поступлений от ЕСВ, распределенный на общеобязательное государственное пенсионное страхование, не выполнен на 1,9% (минус 6,8 млрд. грн.). Впрочем, это отставание сформировано по итогам I квартала, тогда как во II и III кварталах план перевыполнялся. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы ПФУ выросли на 9,3% (плюс 53 млрд грн)", – сообщил нардеп.

В целом в Украине, согласно данным Опендатабот, по состоянию на 1 октября насчитывается 10,34 млн пенсионеров. При этом у 43% пенсионеров в Украине выплаты меньше 100 долларов. Более половины из них вообще получают 66 долларов, или 2760 грн в месяц. 25,6%, или 2,64 млн пенсионеров получают от 5000 до 10 000 грн.

18,6%, или 1,92 млн пенсионеров получают от 4000 до 5000 грн. Только у 12,7%, или 1,31 млн украинцев пенсии больше 10 000 грн.

Почти каждый четвертый пенсионер продолжает работать – это 2,8 млн украинцев. Средняя выплата у работающих пенсионеров около 6257 грн, что выше обычной средней пенсии.

При этом в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. Сейчас украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн.

Дело в том, что сейчас в Украине за каждый отработанный год дают всего 1% от расчетного заработка. При этом расчетный заработок значительно ниже реального, так как при его расчете берут не за один последний год, а за три года. То есть учитывается период за позапрошлый год, когда средний размер зарплат был значительно меньшим.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом Кабинет министров якобы для экономии в проекте бюджета на 2025 год на фоне относительно высокой прогнозной инфляции (9,5%) отказался пересматривать соцстандарты. Минималку планируют оставить на уровне всего 8000 грн. Этой суммы не хватит даже для того, чтобы купить базовый набор продуктов и услуг. Вместе с минималко" будут заморожены и минимальные пенсии.

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