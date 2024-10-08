Украинцам хотят "заморозить" минималку: к чему приведет такое решение и сколько на самом деле должны платить

Кабинет министров якобы для экономии в проекте бюджета на 2025 год на фоне относительно высокой прогнозной инфляции (9,5%) отказался пересматривать соцстандарты. Минималку планируют оставить на уровне всего 8000 грн. Этой суммы не хватит даже для того, чтобы купить базовый набор продуктов и услуг. Высокая минимальная зарплата считается, если ее размер достигает от 60% средней по стране. В Украине в следующем году минималка может быть на уровне всего около 32,7%.

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При этом опыт прошлых лет показывает: действительно повышение минимальной зарплаты способствует детенизации экономики и увеличению бюджетных поступлений. О том, какой должна быть минималка, почему "замораживание" соцстандартов не помогает экономить, читайте в материале OBOZ.UA.

Какой эффект на бюджет имеет рост минималки

Дискуссию по поводу того, как на бюджет влияет повышение минималки, можно было закончить еще в 2017-м. Тогда начиная с 1 января минималку повысили вдвое (с 1600 до 3200 грн). Это равноценно тому, чтобы повысить минималку до 16 тыс. грн.

Против такого решения выступили в НБУ, указав на риски "роста социальной напряженности и активизации давления на правительство с целью дальнейшего повышения социальных стандартов, которые не согласованы с ростом производительности экономики, что может в дальнейшем привести к усилению инфляционного давления". Но такие опасения оказались тщетными.

Инфляция за 2017-й была всего на 1,3 п.п. выше, чем годом ранее. А уже через год опустилось до целевого показателя менее 5%. То есть на самом деле ни одного скачка цен не произошло. Доходы местных бюджетов выросли на 38%, налоговые поступления в общую казну – на 23%. Кроме того, это стимулировало рост экономики дополнительно на 0,5% ВВП и позволило увеличить бюджет Пенсионного фонда на 51 млрд грн.

Как рост минималки влияет на бюджет, можно увидеть, даже используя самую свежую статистику. В январе 2024-го поступления от НДФЛ были всего на 2,2 млрд грн больше, чем в январе 2023-го. В январе-феврале общее собрание НДФЛ по сравнению с 2023-м упало на 1,7 млрд грн. С 1 марта минималку увеличили с 7100 до 8000 грн, а поступления от НДФЛ выросли по сравнению с 2023-м на 14,5 млрд грн.

Действительно, в то же время растут расходы бюджета на зарплаты в бюджетном секторе. Больше приходится платить и бизнесу. Однако речь идет исключительно о том бизнесе, который сейчас официально платит всего лишь 8 тыс. грн зарплаты. При этом, средняя зарплата в Украине составляет 21,5 тыс. грн. Львиная доля тех, кто платит налоги с минималки, на самом деле большую часть выдают в конвертах.

Действительно, увеличение минимальной зарплаты приводит к увеличению части затрат. Однако, как показал опыт прошлых лет, такое увеличение компенсируется увеличением поступлений в бюджеты разных уровней.

Минималка в 8000 грн не соответствует фактическому прожиточному минимуму

Уже сейчас в Украине прожиточный минимум для работающего – более 9 тысяч гривен. В следующем году эта сумма увеличится как минимум на уровень инфляции и может достигнуть около 10 тыс. грн. В результате все украинцы, работающие на минимальную зарплату, окажутся за чертой бедности.

Позиции по размеру минималки среди парламентариев, которые должны утвердить проект бюджета на 2025-й, разошлись. Например, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, который занимается наполнением бюджета, заявил OBOZ.UA, что не будет поддерживать решение о "замораживании" минималки.

"Если мы хотим, чтобы люди оставались здесь жить и работать, чтобы возвращались уехавшие – нельзя посылать сигнал, что разрыв в уровне социальных стандартов здесь и в Европе, который и так достаточно большим, в ближайшие годы только будет увеличиваться. Надеюсь, что правительство изменит свою позицию и этот вопрос будет пересмотрен при рассмотрении бюджета на следующий год. С большой вероятностью правительство от этого отступит", – сказал он.

В то же время, глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа наоборот, в своих интервью объясняет, почему нет средств на повышение минималки. Редакция OBOZ.UA публично обратилась в Пидласой с просьбой также учитывать и возможный эффект от повышений минималки и последствия "замораживания" социальных стандартов.

В Европейском Союзе рекомендуют своим странам устанавливать минимальную зарплату на уровне не менее 60% средней. Если бы такую практику использовали и в Украине, уже сейчас минималка должна быть на уровне 12,9 тыс. грн. В следующем году, согласно с оценкам, заложенным в проекте бюджета, средняя зарплата будет составлять уже 24,4 тыс. грн, тогда минималка должна составлять уже 14,6 тыс. грн.

Однако вместо этого, правительство планирует "заморозить" минималку на уровне 8 тыс. грн, что уже не позволяет обеспечить даже базовые потребности: купить минимальный набор товаров и услуг.

Без повышения минималки нельзя обеспечить наполнение ПФУ

В Украине из зарплаты в 8 тыс. грн на пенсии уходит всего около 1,6 тыс. грн (большая часть ЕСВ). Это вдвое меньше минимальной пенсии. Действующая солидарная система предусматривает, что работающие поколения обязаны удерживать своими вкладами пенсионеров, при этом, достигнув пенсионного возраста, они могут рассчитывать на то, что их также будут содержать младшие поколения.

Украинцы, официально получающие минималку, фактически игнорируют свою обязанность обеспечивать пенсионеров. Кроме того, они обрекают себя на бедную старость. С минимальной зарплатой, в лучшем случае, можно претендовать на минимальную пенсию. На сегодня это всего 2 361 грн. Этой суммы, по всей видимости, не хватит даже на сбалансированное питание.

Ситуация, когда львиная доля украинцев скрывает свои реальные доходы от налоговой, только консервирует бедность и распространяет ее. Пока государство не может эффективно собирать налоги, обеспечить достойный уровень жизни крайне сложно. Кроме того, во время полномасштабной войны все не уплаченные в главную смету страны средства – это потерянные поступления в оборонный бюджет.